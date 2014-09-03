伊斯兰国武装发布斩首另一美国人质视频

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜9月2日 - 伊斯兰国武装周二发布一段视频，画面似乎显示另一名美国记者人质Steven Sotloff被斩首。

路透看到视频中一名蒙面人还发出对一名英国人质的威胁，伊斯兰国武装分子称这名英国人是David Haines， 并警告各国政府不要加入“美国打击伊斯兰国的邪恶联盟”。

Sotloff的家人通过发言人Barak Barfi发布声明，认为视频是真实的。声明称，“家人已经知道这个可怕的悲剧，并感到万分悲痛。在这个悲痛时刻，家人不会公开发表评论。”

实施砍头的蒙面人似乎还是8月19日视频中残杀美国记者福莱(James Foley)的带英国口音的人，视频画面背景也是类似的沙漠。两段视频中，被俘者都身穿橙色连身衣。

白宫表示，不能立即证实Sotloff被砍头视频的真实性。但是，几名美国政府消息人士称，视频看似是真实的。

31岁的Sotloff是来自美国佛罗里达州的一名自由撰稿人，于2013年8月在叙利亚遭绑架。（完）