美国赢得阿拉伯国家支持 建立对抗“伊斯兰国”联盟

路透沙特吉达9月11日（记者 Jason Szep） - 美国周四赢得阿拉伯国家支持，将对“伊斯兰国”协同采取军事行动，这标志着奥巴马打击“伊斯兰国”的计划在中东取得重要支持。

美国国务卿克里在沙特吉达与阿拉伯国家领导人会面，赢得了埃及、伊拉克、约旦、黎巴嫩和包括沙特和卡塔尔在内6个海湾国家的支持，将组建打击“伊斯兰国”的广泛联盟。

克里在新闻发布会上表示：“阿拉伯国家在联盟中扮演重要角色，在方方面面发挥带头作用，包括军事支持、人道主义援助以及我们阻止非法资金流动的努力等。”

非阿拉伯国家土耳其也出席了此次会谈，但伊朗和叙利亚被排除在外，这表明要在中东构建广泛联盟仍有难度。

阿拉伯国家在公报中承诺将做出更多努力，阻止资金和战斗人员流往“伊斯兰国”，并帮助重建被该武装“蹂躏过”的地区。

之前一天奥巴马宣布了打击在伊拉克和叙利亚境内“伊斯兰国”武装的计划，克里此行旨在争取盟友。

美国官员称，克里还寻求相关国家允许美军在该地区使用更多基地，并允许其更多战机飞越该地区，但公报中未提到此事，克里称，联盟中的所有国家都不会派遣地面部队。

沙特是逊尼派国家，支持叙利亚的其他逊尼武装运动，但将逊尼派武装“伊斯兰国”视为恐怖团体，已承诺将协助奥巴马打击“伊斯兰国”的努力，将向温和的叙利亚逊尼派武装提供训练营。

伊朗是中东主要的什叶派国家，支持叙利亚总统阿萨德。伊朗对美国为首的打击“伊斯兰国”新联盟持怀疑态度，质疑其能否打击“恐怖主义的根源”，伊朗将恐怖主义根源归咎于沙特等逊尼派阿拉伯国家。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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