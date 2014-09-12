焦点：“伊斯兰国”武装自赚自用资金充裕 令对手陷入两难境地

《路透晚报》--4月26日
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路透巴格达/迪拜9月11日（记者 Raheem Salman/Yara Bayoumy） - “伊斯兰国”武装的成员有时假装来买东西，有时发短信或打电话，但他们传递的信息一直都一样：“给钱”。
在6月攻占伊拉克城市摩苏尔之前的几个月里，“伊斯兰国”武装就已经忙于收敛钱财，为其建立类似七世纪风格的哈里发国提供资金。
摩苏尔城一家杂货店的店主向路透记者讲述了他的遭遇，这名店主不愿出钱，武装分子就在他店铺外引爆炸弹以示警告。“如果有人还拒绝，那他们就绑架，然后要求其家人交赎金，”这名店主说。
这名店主称，他一个月向“伊斯兰国”武装交100美元，今年已经交了六七次。因担心自己的安危，他不愿透露姓名。
后来他收到了一张收据，上面写着：“从……先生处收到……金额，用于支持圣战”。
这位店主的经历展示了“伊斯兰国”武装长期以来是如何不断敛财以支持其攻城掠地的。另一位摩苏尔工人的说法，也证实了“伊斯兰国”武装敛财的手段。
“（‘伊斯兰国’武装的）税务系统组织有序，他们向小商贩、加油站经营者、发电机所有人、小工厂、大企业、甚至药剂师及医生收钱，”上述杂货店店主说。出于无奈和恐惧，他关掉了店铺，如今靠开出租谋生。
从“伊斯兰国”武装的前身可以看出，该组织几乎已经摆脱了对来自海湾私人捐款的依赖。此类资金流动受到美国财政部的严密审查。
反之，该组织形成了一个内部金融体系，当中包括一个伊斯兰式的税务、抢劫、还有最重要的石油销售体系，以有效地经营他们的“国家”。
这表明要想阻断“伊斯兰国”在本地的资金来源将会难上加难。该组织正利用此类资金攻城掠地，而他们对中东和西方的威胁也日益加剧。
在叙利亚东部城市Mayadin，一位名叫Abu Hamza al-Masri的“伊斯兰国”武装支持者称，该组织在过去几个月设立了各种检查站，向来往的车辆收费。这部分资金据称归入“天课”（zakat）或“alms”基金，但Hamza承认部分资金被该组织用来发放奖金或工资。
“乘客会被要求打开钱包……有时乘客抵制，则面临枪口的威胁，”路透通过Whatsapp联系到在Deir ez-Zor的一位叙利亚活动人士说。
石油销售
但勒索并非“伊斯兰国”的头号资金来源。
分析人士及活动人士称，伊斯兰国武装的大部分资金来自石油销售，该组织将其控制的油井出产的原油销售给当地的贸易商。
布鲁金斯多哈中心的访问学者Luay Al-Khatteeb称，该组织目前在伊拉克已经得到了五个油田，每个油田的油井数量介于40-70个不等。Al-Khatteeb对“伊斯兰国”的石油走私活动进行了大量的研究。
“他们与一个成熟的中间人网络做生意，这些中间人中有些属于（伊拉克的）石油公司。他们不得不向各种检查站交费，好让所有这些运油车通行，特别是向土耳其出口石油，”Khatteeb说。
“目前估计，在近期丢失领土后，他们（‘伊斯兰国’武装）可日产原油约2.5万桶，即便以每桶25-60美元的折扣价销售，一天也能轻松入账大约120万美元，”Khatteeb说。
靠绑架索要赎金似乎无法与石油销售同日而语，而且外界对“伊斯兰国”收到的赎金情况也知之甚少。
然后还有犯罪。“伊斯兰国”武装曾抢劫了摩苏尔的中央银行，据报大量现金被抢，至于具体金额各方则说法迥异。该组织还让摩苏尔的民众将10%的存款从银行取出，然后将所取存款的5%作为“天课”或“Islamic alms”捐出。
没有简单的解决之策
要想让“伊斯兰国”武装的财政情况变得紧张，就需要从情报和军力两方面双管齐下。譬如，动用武力结束该组织对一定地区的控制，就能消除其在当地征税的能力。相比之下，追踪走私路线和海湾捐款的情况，则会涉及到当地的线人。
同时还担任伊拉克能源研究所主任的Khatteeb称，土耳其必须对经本国南部的石油走私线路予以打击。这样做会削弱“伊斯兰国”武装的一个收入来源。
“土耳其当局需要真正重视关闭这些市场（的问题），在情报和执法方面更多作为。”
兰德公司（RAND Corporation）的Patrick Johnston和Benjamin Bahney上月在《纽约时报》发表专栏文章称，重点放在制裁国际金融活动的策略不太可能起作用。
二人称，“该恐怖组织的管账人员、其石油业务以及所拥有的现金”，应当成为情报机构和审查的目标，以协助“破坏‘伊斯兰国’武装的金融活动，进一步了解其内部运作情况”。
Johnston对路透称，即使“伊斯兰国”武装快速扩张，而且需要大量资金招募人员，根据该组织的资金情况，估计其今年仍能盈余1-2亿美元。
“他们赚的钱很多，在军事方面对手又相对较弱……问题是他们会用这么多钱去干什么？”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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