奥巴马下令对叙利亚境内的伊斯兰国武装发动空袭

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月10日 - 美国总统奥巴马周三对本国国民称，他已经下令对叙利亚进行首次空袭，并加大在伊拉克境内的打击活动。 这是美国打击伊斯兰国武装的行动大举升级的表现。

奥巴马决定在叙利亚境内发动空袭，表明美国官员认为伊斯兰国武装的威胁十分严重。

奥巴马在白宫发表讲话，阐述了其应对伊斯兰国武装的新计划。两周前，奥巴马表示还没有应对叙利亚伊斯兰国武装的“战略”，因此受到抨击。

“我们的目标很明确：我们将通过全面且持续的反恐战略削弱并最终摧毁伊斯兰国，”奥巴马说。

他表示，对于伊斯兰国武装分子，“不论他们在哪儿”，都会穷追到底。

“这意味着我会毫不犹豫地采取措施打击叙利亚和伊拉克境内的伊斯兰国武装。我做总统的核心原则是：如果你威胁美国，那你将无安身之处，”他说。

奥巴马称，除了几个孤立的地区外，还会扩大伊拉克境内的袭击目标名单。此外美国还将再派475名顾问与逾1,000名已在该国的顾问一道帮助伊拉克政府军，这些人将不参与战斗。（完）