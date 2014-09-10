白宫称不相信索特罗夫被“卖给”伊斯兰国的说法

路透华盛顿9月9日 - 美国白宫发言人厄尼斯特（Josh Earnest）周二称，没有信息显示被斩首的美国记者索特罗夫（Steven Sotloff）是被叙利亚反叛组织“卖给”伊斯兰国武装的。

索特罗夫家属的发言人Barak Barfi周一晚上对CNN称，索特罗夫的家人认为伊斯兰国武装向叙利亚反叛组织支付了5万美元，叙反叛组织告诉伊斯兰国武装索特罗夫之前已经进入叙利亚。

“根据我掌握的信息，我认为这种说法不准确，”厄尼斯特在新闻简介会上说。

他还举出美国联邦调查局（FBI）对索特罗夫之死的调查来加以说明，当中包括“索特罗夫先生可能是如何落入伊斯兰国之手的”。

伊斯兰国武装在9月2日发布了索特罗夫被斩首的视频。索特罗夫于2013年8月在叙利亚遭绑架。

Barfi对CNN“Anderson Cooper 360”节目称，索特罗夫的家人从未具名“消息人士”获悉，一个温和派叙利亚反叛组织的成员就索特罗夫与伊斯兰国武装进行了联络。Barfi周二对路透证实了此番言论。

Barfi称，索特罗夫的家人对奥巴马政府处理此事的方式感到失望。他对此没有详细说明，仅称索特罗夫的家人很快会就此亲自作出说明。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。