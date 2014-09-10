白宫称不相信索特罗夫被“卖给”伊斯兰国的说法

全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月9日 - 美国白宫发言人厄尼斯特（Josh Earnest）周二称，没有信息显示被斩首的美国记者索特罗夫（Steven Sotloff）是被叙利亚反叛组织“卖给”伊斯兰国武装的。
索特罗夫家属的发言人Barak Barfi周一晚上对CNN称，索特罗夫的家人认为伊斯兰国武装向叙利亚反叛组织支付了5万美元，叙反叛组织告诉伊斯兰国武装索特罗夫之前已经进入叙利亚。
“根据我掌握的信息，我认为这种说法不准确，”厄尼斯特在新闻简介会上说。
他还举出美国联邦调查局（FBI）对索特罗夫之死的调查来加以说明，当中包括“索特罗夫先生可能是如何落入伊斯兰国之手的”。
伊斯兰国武装在9月2日发布了索特罗夫被斩首的视频。索特罗夫于2013年8月在叙利亚遭绑架。
Barfi对CNN“Anderson Cooper 360”节目称，索特罗夫的家人从未具名“消息人士”获悉，一个温和派叙利亚反叛组织的成员就索特罗夫与伊斯兰国武装进行了联络。Barfi周二对路透证实了此番言论。
Barfi称，索特罗夫的家人对奥巴马政府处理此事的方式感到失望。他对此没有详细说明，仅称索特罗夫的家人很快会就此亲自作出说明。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。