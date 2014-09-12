奥巴马打击伊斯兰国武装计划获共和党领袖支持

路透华盛顿9月11日（记者 Patricia Zengerle/Amanda Becker） - 美国众议院议长、共和党人约翰·博纳（John Boehner）周四表示支持总统奥巴马扩大打击伊斯兰国武装的计划，但共和党成员对计划是否足够有力表示质疑。

奥巴马派出由多名政府高官组成的小组，就扩大打击伊斯兰国武装的计划向国会说明理由。

奥巴马周三晚上发表电话讲话，宣布他将领导一个广泛联盟来摧毁伊斯兰国武装。

白宫称奥巴马不需要国会的正式授权，但希望议员支持以示美国在此事上战线统一。

博纳称，奥巴马“对行动给出了令人信服的理由”，但他必须向共和党提供更多关于其战略的详情。“给予总统他要求的，这很重要，”博纳在新闻发布会上说。

博纳表示，众议院共和党成员对奥巴马的计划是否能够完成摧毁伊斯兰国武装的任务持怀疑态度。

“一架F-16算不上战略，单凭空袭不能完成我们试图要完成的任务。总统明确表示不想投入兵力，但总得有兵力在那里，”博纳称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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