焦点：亚洲成伊拉克原油重要买家 但原油品质遭投诉

路透新加坡/巴士拉4月8日（记者 Florence Tan/Arif Mohammed） -伊拉克加紧向亚洲出口石油，但却接到一些亚洲买家对其原油品质的投诉，这令人质疑伊拉克2014年对亚洲的巴士拉轻质原油出口是否真能增加三分之一。

伊拉克已设法为巴士拉轻质原油出口扫除了供应链中的一些障碍，这在一定程度上帮助抵消了地缘政治因素和利比亚供应问题对油价的推升作用。

但去年12月以来，包括中国两家国有石油公司在内，北亚有三个买家投诉巴士拉原油含水量高。

一位不愿具名的买家称：“产量确实上升了，但基础沉淀物和水的沉淀时间不充分。他们把自己的问题转嫁给了我们。”

这三家买家称，有几批200万桶的船货中，含水量达到0.3-1%，假设原油价格每桶100美元，就意味着每批货因含水量高给买家带来的损失最高300万美元。

买家寻求伊拉克国家石油营销组织(SOMO)作出补偿，但称未接到回复。

记者试图通过邮件和电话联系SOMO，寻求其评论并就含水量的问题提供更多信息，但未得到后者回复。

两家韩国买家称未遇到巴士拉轻质原油含水量高的问题，而印度一家炼厂消息人士则无法回答他们是否接到过含水量高的原油船货。

多数炼厂能接受的含水量上限是0.1%，炼厂通常会将含水量较高的原油在油罐里放置一段时间，等水和油分离后，再把水处理掉。

目前还不清楚，为什么12月以来的一些巴士拉原油船货出现了含水量高的问题。

伊拉克南方石油公司（South Oil Company）的官员称，要解决这个问题，必须对原油处理设备作进一步升级。

该官员称，目前用于伊拉克南部油田原油的处理设施适用于干油(dry oil)，而非湿油(wet oil)。

亚洲买家购买合同占了巴士拉原油今年出口量的近60%，其中主要是中国和印度买家。

除了含水量高的问题，伊拉克原油出口还存在装船慢的问题。

日本一家炼厂高管说：“港口条件太恐怖了，经常装船要等上一周时间。”

贸易商称，在码头进行升级后，3月时原油装船时间最短缩至五天时间，以前最长需两周左右。但他们表示，不确定这样的改善能否持续。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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