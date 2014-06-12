独家：尽管伊拉克政府发布禁令 库尔德原油仍找到欧洲新买家

路透伦敦6月11日 - 据消息人士透露，俄罗斯国有石油公司Rosneft(ROSN.MM) 为德国炼厂Ruhr Oel买入一船库尔德原油，悄悄绕过了伊拉克政府针对自治地区独立售油的禁令。Ruhr Oel的股份由Rosneft和BP (BP.L) 共同持有。

虽然伊拉克政府和库尔德斯坦需要并肩打击伊斯兰武装分子，但双方在过去两年里围绕油田陷入了严重争端。伊拉克政府坚持只有国有石油公司才有权出售原油。

伊斯兰武装分子在本周占领了靠近库尔德边境的伊拉克第二大城市摩苏尔。周三时，基地组织分支的武装分子正在逼近伊拉克最大的炼油厂。

迄今为止在欧洲地区，奥地利的OMV OMVV.VI 公司是对库尔德原油的唯一常规买家。但伊拉克政府已经将OMV列入黑名单，并宣称将采取一系列举措，比如重新审视有关开发伊拉克油田的合约，以此来阻止其他敢于步OMV后尘的公司。

Rosneft和BP都是通过独立的交易部门来为他们在德国的合资炼厂Ruhr Oel购入原油。对于购买库尔德地区原油一事，两家公司都拒绝置评。

Rosneft在伊拉克没有大型项目，BP则是伊拉克油田开发的主要投资者之一，并且正在牵头开发巨大的Rumaila油田项目。

在欧洲以外，以色列和美国也是库尔德地区原油的主要买家。

消息人士告诉路透，一船库尔德原油已经被悄悄售往欧洲，最后被Ruhr Oel接收。

Minerva Antonia油轮装载了约4.1万吨库尔德地区Taq Taq轻质原油。这些原油首先被卡车运往土耳其在地中海的港口Mersin,然后装运启程。

根据路透AIS 实时船货跟踪数据和两位船运消息人士的言论，这笔价值3,000万美元的船货随后在5月8日运往意大利港口Trieste。

之后据了解情况的多位消息人士证实，原油经过跨阿尔卑斯的输油管线运往德国炼厂Ruhr Oel。（完）

(编译 高琦 审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。