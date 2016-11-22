伊拉克称OPEC要求其减产是不公平的 应继续增产

路透布达佩斯11月22日 - 伊拉克外长Ibrahim al-Jafari周二在布达佩斯对记者说，石油输出国组织(OPEC)应允许伊拉克继续增产，而不应加以限制。这是该国针对OPEC减产支撑油价计划做出的评论。

“我们认为，我们应当增加产量。伊拉克情况特殊...我们处于战争状态，”他说，指的是该国对抗伊斯兰国的军事行动。

“要求我们减产是不公平的。”

OPEC成员国本月末将在总部维也纳召开会议。伊拉克是成员国中仅次于沙特的第二大产油国。(完)