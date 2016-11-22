伊拉克称OPEC要求其减产是不公平的 应继续增产

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透布达佩斯11月22日 - 伊拉克外长Ibrahim al-Jafari周二在布达佩斯对记者说，石油输出国组织(OPEC)应允许伊拉克继续增产，而不应加以限制。这是该国针对OPEC减产支撑油价计划做出的评论。
“我们认为，我们应当增加产量。伊拉克情况特殊...我们处于战争状态，”他说，指的是该国对抗伊斯兰国的军事行动。
“要求我们减产是不公平的。”
OPEC成员国本月末将在总部维也纳召开会议。伊拉克是成员国中仅次于沙特的第二大产油国。(完)
(编译 艾茂林; 审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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