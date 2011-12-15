中国和伊朗企业赢得伊拉克电力合同

路透巴格达12月15日电---伊拉克电力部发言人周四表示，伊拉克与中国及伊朗企业签署了一份总价值逾12亿美元的电力协议，用以建设一座火电站并对另一座发电站进行扩容升级。

电力部发言人Musab al-Mudarres表示，中国机械设备进出口总公司(CMEC)获得了一份价值11.89亿美元的合同，将在巴格达以北的萨拉赫丁省(Salahuddin)建设一座火电站。

他说，伊朗企业Farab Co和 Ameran Ofogh Co则获得一份价值7,000万美元的合同，通过增设两座天然气机组为巴格达一座发电站扩容。

Mudarres在合同签字仪式上表示，萨拉赫丁省的火电厂将在45个月内投运，而萨德尔城(Sadr City)的天然气发电站升级工程将在12个月内完工。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。