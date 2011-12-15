中国和伊朗企业赢得伊拉克电力合同

德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透巴格达12月15日电---伊拉克电力部发言人周四表示，伊拉克与中国及伊朗企业签署了一份总价值逾12亿美元的电力协议，用以建设一座火电站并对另一座发电站进行扩容升级。
电力部发言人Musab al-Mudarres表示，中国机械设备进出口总公司(CMEC)获得了一份价值11.89亿美元的合同，将在巴格达以北的萨拉赫丁省(Salahuddin)建设一座火电站。
他说，伊朗企业Farab Co和 Ameran Ofogh Co则获得一份价值7,000万美元的合同，通过增设两座天然气机组为巴格达一座发电站扩容。
Mudarres在合同签字仪式上表示，萨拉赫丁省的火电厂将在45个月内投运，而萨德尔城(Sadr City)的天然气发电站升级工程将在12个月内完工。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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