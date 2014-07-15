巴格达北部发现12具遭枪杀尸体 逊尼派武装团体转为互斗

路透巴格达7月14日 - 巴格达北部一城镇的居民周一发现12具尸体，死者身上有遭到行刑式枪决的伤口，此前敌对逊尼派激进份子之间发生对战，这可能最终会让一个已占据伊拉克北部及西部大多数领土的联盟瓦解。

这些遭枪杀的尸体显示，从盖达组织分离出来的伊斯兰国(Islamic State)与其他逊尼派团体之间互斗的激烈程度。其他的逊尼派团体包括伊拉克前总统萨达姆侯赛因的支持者，他们在上月基于对伊拉克什叶派政府同感仇恨而与伊斯兰国联手。

在巴格达东北部80公里处的Muqdadiya镇，当地警方说邻近城镇Saadiya的居民周一发现12具尸体。而就在前一天晚间，伊斯兰国武装分子和一个由萨达姆盟友所领导的团体Naqshbandi Army发生激烈交战。

伊斯兰国横扫伊拉克北部城市并在上月宣布成立一个伊斯兰哈里发国之后，就出现越来越多与其他逊尼派团体产生冲突的迹象，其他逊尼派并不完全认同其否认伊拉克国界、严苛解释伊斯兰教义的作法。

美国希望其他逊尼派团体立场能够转为对抗伊斯兰国，并被吸引进入权力共享的伊拉克政府。

白宫一直施压伊拉克成立更具包容力的政府，但伊拉克总理马利基到目前为止，无视逊尼派及库德尔族要求他下台的呼声。(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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