伊拉克系列爆炸事件致逾100人丧生 逊尼派副总统被判死刑

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透巴格达9月9日电（记者 Kareem Raheem）---巴格达什叶派聚居区周日遭遇一系列爆炸袭击，导致全国逾100人丧生。此前逃亡中的伊拉克逊尼派副总统哈希米（Tareq al-Hashemi）被判死刑。
这些袭击事件以及对哈希米的判刑，或将加剧伊拉克各宗派间的紧张关系。在美军撤离伊拉克九个月後，伊拉克什叶派领导的政府正奋力抗击政治上的不稳定稳定，并打击逊尼派武装反抗力量。
哈希米一直是伊拉克什叶派总理马利基的强硬批评者，在伊拉克政府去年12月发布对他的逮捕令後，他逃到境外，令什叶派、逊尼派与库尔德人之间本就脆弱的权力共享协议面临崩塌风险。
周日法庭宣布对哈希米的判刑後，巴格达六个地区发生汽车炸弹袭击，其中两处分别发生在一家饭店和以及咖啡馆，另有一枚炸弹在一处繁忙商业区爆炸，导致逾50人死亡。其他城市也发生爆炸事件。
“我听到女士的尖叫，人们跑向四面八方，街道上到处是椅子。我家窗户被炸裂，我母亲和两个孩子也受伤，”巴格达萨德尔城（Sadr City）的Alla Majid在一起爆炸後颤抖地说道。
目前逃亡土耳其的哈希米不太可能返回伊拉克，他指责马利基政府操控司法，打击逊尼派反对人士。他拒绝出席庭审，认为庭审不公。
在对他的判刑宣布之前数小时已发生过一波爆炸及枪击事件，当时导致至少58人丧生。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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