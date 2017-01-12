版本:
中国
国际财经 | 2017年 1月 12日 星期四 14:59 BJT

伊拉克希望油价在每桶65美元左右--石油部长

路透阿布扎比1月12日 - 伊拉克石油部长卢艾比周四在阿布扎比称，该国正在遵守全球产油国达成的减产协议，希望油价在每桶65美元左右。

伊拉克“希望更好的价格”，卢艾比在一个会议的间隙对记者称，“我们希望在65美元左右。”布兰特原油价格目前为每桶55美元左右。

伊拉克石油部周二表示，自2017年1月初开始已经减产16万桶/日，到1月末时减产规模将能达到21万桶/日。(完)

(编译 侯雪苹；审校 于春红)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐