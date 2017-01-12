伊拉克希望油价在每桶65美元左右--石油部长

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透阿布扎比1月12日 - 伊拉克石油部长卢艾比周四在阿布扎比称，该国正在遵守全球产油国达成的减产协议，希望油价在每桶65美元左右。
伊拉克“希望更好的价格”，卢艾比在一个会议的间隙对记者称，“我们希望在65美元左右。”布兰特原油价格目前为每桶55美元左右。
伊拉克石油部周二表示，自2017年1月初开始已经减产16万桶/日，到1月末时减产规模将能达到21万桶/日。(完)
(编译 侯雪苹；审校 于春红)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。