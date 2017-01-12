伊拉克希望油价在每桶65美元左右--石油部长

路透阿布扎比1月12日 - 伊拉克石油部长卢艾比周四在阿布扎比称，该国正在遵守全球产油国达成的减产协议，希望油价在每桶65美元左右。

伊拉克“希望更好的价格”，卢艾比在一个会议的间隙对记者称，“我们希望在65美元左右。”布兰特原油价格目前为每桶55美元左右。