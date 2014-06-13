逊尼派激进组织再攻占伊拉克两座城镇 步步进逼巴格达

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透伊拉克巴古拜6月13日 - 伊斯兰逊尼派激进组织隔夜在伊拉克攻占更多地盘，进入东部Diyala省两处城镇。美国总统奥巴马考虑军事打击，阻止他们向首都巴格达进军。
消息人士说，在安全部队弃守之后，Saadiyah镇和Jalawla镇就落入反叛份子手中，其他几个位于Himreen山区周边的村落也沦陷。
伊拉克和大叙利亚伊斯兰国(ISIL)武装激进份子，本周稍早越过北部城市摩苏尔(Mosul)，随后就向南朝巴格达推进。
“我不会排除任何可能，因为我们的确需要确定这些圣战者不会在伊拉克或叙利亚取得永久据点，”奥巴马在白宫被问及是否考虑实施空中打击时表示。不过政府官员稍后强调称，不会派出地面部队。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
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路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。