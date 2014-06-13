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时事要闻 | 2014年 6月 13日 星期五 16:14 BJT

逊尼派激进组织再攻占伊拉克两座城镇 步步进逼巴格达

路透伊拉克巴古拜6月13日 - 伊斯兰逊尼派激进组织隔夜在伊拉克攻占更多地盘，进入东部Diyala省两处城镇。美国总统奥巴马考虑军事打击，阻止他们向首都巴格达进军。

消息人士说，在安全部队弃守之后，Saadiyah镇和Jalawla镇就落入反叛份子手中，其他几个位于Himreen山区周边的村落也沦陷。

伊拉克和大叙利亚伊斯兰国(ISIL)武装激进份子，本周稍早越过北部城市摩苏尔(Mosul)，随后就向南朝巴格达推进。

“我不会排除任何可能，因为我们的确需要确定这些圣战者不会在伊拉克或叙利亚取得永久据点，”奥巴马在白宫被问及是否考虑实施空中打击时表示。不过政府官员稍后强调称，不会派出地面部队。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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