综述：伊拉克总理马利基与逊尼派领导人共同呼吁保持国家团结

路透巴格达6月17日 - 伊拉克总理马利基周二与逊尼派批评人士在广播讲话中一道呼吁维持国家团结，此举可能有助于他赢得美国的支援，消除伊斯兰教暴徒对巴格达的威胁。

之前马利基的什叶派盟友愤怒地宣称将抵制与最大的逊尼党派进行任何合作，政府也指责逊尼派掌权的沙特阿拉伯支持“种族灭绝”行为；但仅仅过了几小时后，马利基在电视讲话中表现得明显不安，可能说明美国对伊拉克政府已经失去耐心。

什叶派、逊尼派和库尔德族领导人举行闭门会议，再次努力弥合教派和种族之间的分歧。会议结束后，他们表情冷峻地站在镜头前，由什叶派前总理贾法里(Ibrahim al-Jaafari)宣读一份声明，谴责“恐怖主义势力”并支持伊拉克的国家主权。

美国总统奥巴马正考虑采取军事行动，帮助击退自称伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)的武装份子；后者在过去一周扫荡逊尼派势力强大的伊拉克北部地区，迎战的什叶派军队则节节溃退。

但作为交换条件，华盛顿希望马利基采取更多行动，消除少数派逊尼派普遍认为存在的政治排挤现象。

贾法里在讲话中称，“任何恐怖主义势力都不代表教派或宗教信仰，”他还全面承诺要评估伊拉克以前的政治行为。

早些时候，马利基政府指责沙特阿拉伯支持ISIL，沙特政府对此予以否认。沙特是主要的逊尼派国家。

伊拉克政府在声明中表示，沙特为那些组织提供资金和精神支持，应对相关后果包括犯下堪称种族灭绝的罪行负责。

马利基过去曾谴责过沙特支持武装分子，但他最新的措辞是前所未有的。沙特政府周一指责，是伊拉克政府的宗派主义导致了暴乱。

**巴古拜之战**

周二，临近巴格达的另一个省会城市发生的战斗导致多人丧生，并导致位于Baiji的伊拉克最大炼油厂关闭，损及燃油和电力供应。

政府军表示，隔夜他们挫败了叛军欲占领迪亚拉省会巴古拜的企图。一些当地居民和官员表示，当地一处监狱的多名囚犯被杀害。但他们对这些囚犯的死因描述不一。

ISIL武装分子最开始先迅速占领摩苏尔，接着扫荡过底格里斯河谷后，直逼巴格达。

美国等西方国家已敦促马利基与逊尼派接触，以恢复国家团结，这是防止伊拉克分裂的唯一办法。

“在伊拉克境内和与他国接壤的地区，确实存在爆发更多大规模宗派暴力冲突的危险，”联合国秘书长潘基文称。“我一直在敦促伊拉克总理马利基等领导人设法开展态度包容的对话，以解决这个问题。”

不过，在位八年的马利基似乎前所未有地倚重他自己所属的什叶派。什叶派占人口大多数，但在萨达姆时期长期受到压制。两个月前，马利基也在议会大选中获胜。

虽然周二的联合声明表示，只有直接受雇于伊拉克政府的人可以配备武器，但有数以千计的什叶派民兵被调遣来保护巴格达。

奥巴马正考虑采取发动空中打击等选择。美国国内的批评人士炮轰他在2011年从伊撤军后对伊拉克支持太少。奥巴马已经增派一小队海军陆战士兵保卫美国使馆，但排除了重新在伊拉克驻军的可能性。

伊拉克官员证实，巴格达北部的Baiji炼油厂已经关停，但政府军仍控制着当地。伊拉克政府已派出直升机疏散外国工人。

由于炼厂关停，伊拉克多个城市的夏季供电供水将成问题。有消息称北部已经排起购买燃油的长龙。伊拉克石油部一位官员称，该国西部和北部受到的冲击将最大，而巴格达受到的影响要小些，因为城南还有一座炼厂在运作。(完)

(编译 徐文焰/王兴亚/许娜/朱晓军；审校 白云)

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