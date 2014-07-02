综述：伊拉克什叶派未能提出新总理 逊尼派和库尔德人退席议会

焦点：澳洲将取消457临时工作签证 澳新国家民族主义升温
路透悉尼4月19日 - 澳洲和新西兰已经收紧对技术移民发放签证的条件，旨在取悦具有民族主义倾向的选民，这呼应了美国总统特朗普的“美国优先”政策，但批评人士称此举主要是一种政治姿态。
路透巴格达7月1日 - 伊拉克新议会周二召开第一次会议，逊尼派和库尔德人退场，因什叶派未能提出替换总理马利基的人选，尽早组成团结政府以避免国家分裂的希望转淡。
在逊尼派武装份子逼近巴格达之际，美国、联合国、伊朗和伊拉克什叶派宗教领袖努力推动组成一个包容性政府，让分崩离析的国家团结在一起。
反叛武装的领导人宣布在其占领的伊拉克和叙利亚领土上建立"哈里发国"。该组织领导人周二誓言要对全球冒犯穆斯林的行为进行报复。
虽然形势逼人，但伊拉克议会在4月大选后的第一次会议不欢而散，逊尼派和库尔德人在休会后拒绝返回会场，此前什叶派未能提出新总理人选。
伊拉克议会至少一周内不会再次开会，国家面临一场政治危机，逊尼派和库尔德人反对的马利基做为看守政府总理仍执掌大权。
根据海珊(萨达姆侯赛因)倒台后建立起来的治理体系，总理一直由什叶派人士出任，议长是逊尼派，并由一名库尔德族人士出任名义上的总统。
什叶派团体国家联盟(National Alliance)在最近几日频繁开会，就总理人选进行磋商，但目前为止尚未决定是支持马利基第三次出任总理，还是任命其他人。马利基所属的法治国家联盟(State of Law coalition)是国家联盟中规模最大的组织。
议会休会后，目前已经回到岗位的议员人数不足三分之一。逊尼派表示，在什叶派挑选出总理之前，他们不会提出议长人选。库尔德族也还没有提名总统。
伊拉克国会最资深的成员Mehdi al-Hafidh表示，若在讨论之后能够得到共识，下次会议将在一周后举行。在议长产生之前，Mehdi al-Hafidh将负责主持议会会议。
美国方面称，其乐见伊拉克议会周二按照原定时程举行会议，但巴格达应该更快行动来组建新政府。美国一直施压伊拉克建立一个更加包容的政府。
联合国周二称，6月有超过2,400名伊拉克人被杀，是美国2007年在伊拉克发动大规模进攻以来伤亡人数最多的月份。(完)
(编译 张荻/徐文焰；审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透悉尼4月19日 - 澳洲和新西兰已经收紧对技术移民发放签证的条件，旨在取悦具有民族主义倾向的选民，这呼应了美国总统特朗普的“美国优先”政策，但批评人士称此举主要是一种政治姿态。
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透上海4月18日 - 尽管中国政府减少对电动汽车销售的补贴并考虑延后实现插电式汽车销售配额目标的时间，但中国汽车行业还是在积极推进发展电动汽车的计划。