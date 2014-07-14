伊拉克政治僵局悬而未决 组建新政府再次延迟

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透巴格达7月13日 - 伊拉克议会周日未能打破政治僵局组建新政府。此时伊斯兰武装分子已经逼近距离首都巴格达不到50英里(80公里)的地方。
在短暂会议之后，议会官员决定推迟到周二的下次会议上再做努力，届时什叶、逊尼和库尔德三派之间需要就总理、总统和议长人选达成一致。
伊拉克总理马利基希望第三次连任，但面临逊尼派和库尔德族的反对，他们指责马利基为什叶多数派执政，但以牺牲少数派群体的利益为代价。即便同属什叶派的反对党也要求他下台。
政治僵局因伊斯兰武装分子的攻势而显得更加紧迫。上月武装分子横扫伊拉克北部逊尼派主导的省份，这让马利基的反对者更有理由迫使他离职。
未产生任何结果的议会会议结束后，首都巴格达和郊区遭遇炸弹袭击。
据警方和医院的消息人士称，巴格达西南部Bayaa区的一条繁华街道附近发生爆炸，造成三人丧生七人受伤。距离巴格达南部15公里的Yusifia，炸弹在人流密集的市场附近爆炸，又造成三人死亡。
联合国驻伊拉克特使Nickolay Mladenov指出，如果周日会议上议会在组建新政府方面未取得进展，该国可能陷入混乱。上月因暴力冲突而死亡的人数超过2,400人，几乎与伊拉克2005-2008年宗派战争流血冲突最严重时期的水平相当。
在328名议员中，共有233名出席周日的会议，较7月1日会议的出席人数有大幅提升，当时的出席人数只有三分之一。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。