伊拉克政治僵局悬而未决 组建新政府再次延迟

路透巴格达7月13日 - 伊拉克议会周日未能打破政治僵局组建新政府。此时伊斯兰武装分子已经逼近距离首都巴格达不到50英里(80公里)的地方。

在短暂会议之后，议会官员决定推迟到周二的下次会议上再做努力，届时什叶、逊尼和库尔德三派之间需要就总理、总统和议长人选达成一致。

伊拉克总理马利基希望第三次连任，但面临逊尼派和库尔德族的反对，他们指责马利基为什叶多数派执政，但以牺牲少数派群体的利益为代价。即便同属什叶派的反对党也要求他下台。

政治僵局因伊斯兰武装分子的攻势而显得更加紧迫。上月武装分子横扫伊拉克北部逊尼派主导的省份，这让马利基的反对者更有理由迫使他离职。

未产生任何结果的议会会议结束后，首都巴格达和郊区遭遇炸弹袭击。

据警方和医院的消息人士称，巴格达西南部Bayaa区的一条繁华街道附近发生爆炸，造成三人丧生七人受伤。距离巴格达南部15公里的Yusifia，炸弹在人流密集的市场附近爆炸，又造成三人死亡。

联合国驻伊拉克特使Nickolay Mladenov指出，如果周日会议上议会在组建新政府方面未取得进展，该国可能陷入混乱。上月因暴力冲突而死亡的人数超过2,400人，几乎与伊拉克2005-2008年宗派战争流血冲突最严重时期的水平相当。

在328名议员中，共有233名出席周日的会议，较7月1日会议的出席人数有大幅提升，当时的出席人数只有三分之一。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。