伊拉克库尔德族在美国空袭掩护下夺回摩苏尔水坝--官员

路透巴格达8月18日 - 伊拉克库尔德族及美国官员周一表示，伊拉克政府军及库尔德族在美国空袭掩护下，已从伊斯兰激进份子手中夺回一座具有重要战略地位的水坝。

美国国防部表示，美方战斗机、轰炸机和无人侦察机参与了轰炸摩苏尔水坝附近伊斯兰国据点的空袭行动，摧毁了六辆武装车辆、一辆轻型装甲车和其他设备。

激进份子占领该水坝之后掌控了水电供应，水坝结构体若遭到任何破坏，将危及成千上万人的性命。

美国总统奥巴马说，伊拉克及库尔德族军队在美国协助下已夺回这座水坝。

“这次行动展现出伊拉克和库尔德军队有能力共同对抗伊斯兰国势力，如果他们继续这么做，将得到美国的强力支持。”奥巴马在记者会中说。

根据一个支持伊斯兰国(IS)团体的Twitter网站，随着战斗加剧，伊斯兰国激进分子据称杀死了数十名库尔德族武装人员并俘虏了170人。

伊拉克官员将重获大坝控制权称为战略性胜利，并宣布下个目标将是夺回伊拉克北部最大城市摩苏尔。

不过一名大坝工作人员对政府的说法提出质疑。

“伊斯兰国激进分子仍在全面控制大坝设施，他们多数人在大坝敏感地点附近躲避空袭，”他对路透表示。但他没有给出更多细节。

自2003年萨达姆政权被推翻以来，工程师曾一再对这座大坝的状态表示担忧。

伊斯兰国极端分子周一通过一段视频威胁，如果美国空袭其部队，将“不分地点”地打击美国目标，称“我们将让你们淹没在血泊之中”。

库尔德高级官员泽巴里称，库尔德官员可能参与谈判，讨论建立与逊尼派穆斯林武装对抗所必须的包容性政府。

伊拉克总理马利基(Nuri al-Maliki)上周下台，外界指责其政策偏袒什叶派，导致一些逊尼派成员加入伊斯兰国极端组织。

什叶派新总理阿巴迪将尝试吸纳伊拉克主要少数派领袖加入政府，以形成联合阵线对抗伊斯兰国极端势力。(完)

(编译 李婷仪/石冠兰/王丽鑫； 审校 白云/徐文焰/张荻)

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