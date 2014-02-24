《独家新闻》 伊拉克与伊朗签署军火采购协议--文件

路透巴格达2月24日 - 据路透看到的文件显示，伊朗与伊拉克已签署了一份价值1.95亿美元的军火出售协议，此举将违反联合国有关伊朗的武器出口禁令。

文件显示，该协议在11月末签订，而在几周前伊拉克总理马利基(Nouri al-Maliki)还前往华盛顿游说奥巴马政府向其提供更多武器打击盖达组织的武装分子。

美国政府中有人不愿向伊拉克提供美国敏感的装备，因担心其与伊朗关系过于密切。几位伊拉克议员称，马利基已经达成了此项协议，因他对美国推迟交付军火感到厌烦。

伊拉克总理发言人既未确认也未否认此事，但表示鉴于伊拉克当前的安全局势，这样的协议应能够被理解。

发言人Ali Mussawi表示，“我们在进行一场反恐战争，我们希望胜利。不应阻止我们从任何一方采购军火，这只是帮助我们打击恐怖分子的军火。”

伊朗政府否认知悉向伊拉克出售武器的协议。这是什叶派占主导的伊朗与伊拉克什叶派政府签订的首个军火协议，凸显两国在美国军队撤出伊拉克两年以来关系逐步升温。

美国国务院称正在核实有关报导。

国务院发言人Jen Psaki称，“如果真是这样，将引发严重的关切。”

美国一位官员表示，此协议将进一步令华盛顿与伊朗就放松国际制裁的磋商复杂化。西方怀疑伊朗的核计划目的在于生产核武器，伊朗则称完全出于和平目的。 (完)