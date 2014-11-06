伊斯兰国统治下的伊拉克费卢杰：危险、愤怒和利润

2014年4月28日在费卢杰外拍到的蒙面的逊尼派武装分子。 REUTERS/Stringer

路透巴格达11月3日（记者 Ahmed Rasheed/Michael Georgy） - “伊斯兰国”武装1月占领了伊拉克城市费卢杰后，说服一名制作汽车车罩的裁缝改行销售自杀式背心。这是费卢杰落入穆斯林极端分子手中后发生的众多改变的缩影。

该组织根据其意识形态发布了行为准则，要求所有女性佩戴面纱，禁烟并禁止这里曾经流行的西方风格发型。

很多居民对改变并不习惯。近期到过费卢杰的人在巴格达通过电话告诉路透，为了维持“帝国”和继续与政府及军队进行圣战，伊斯兰国也与上述裁缝这样的人达成协议。

该组织提供发电机和免费的燃料，使裁缝获得更多利润，鼓励他在一栋千疮百孔的建筑物内大量生产自杀式背心、腰带和裤子。这栋建筑物上的弹孔是近10年前美国打击基地组织时留下的。

“我经历过苦难的日子。我要抚养孩子。我愿意从事这个新的职业，我为结果负责，”这名裁缝说道。

和文章中提到的其他人一样，出于安全考虑，他的名字将被略去。

费卢杰是“伊斯兰国”占领的首个伊拉克城市。

美国推翻萨达姆政权占领伊拉克期间，费卢杰成为安巴尔省逊尼派叛乱的主要堡垒，迅速成为基地组织的据点。2004年，美国海军陆战队与基地组织在这里展开过较量。

10年后，“伊斯兰国”深深地渗入了费卢杰，这里也成为了“伊斯兰国”统治下如何生活的范例之一。

费卢杰一直以来都是重要的宗教和文化场所。即使萨达姆的长期独裁政权也对这里的宗教保守势力感到担忧。但即使是这里非常保守的人士也对“伊斯兰国”统治下的生活经常感到不安。

所有来到费卢杰的女性都会收到一个免费的面纱，并被迫在彩色玻璃隔间内戴上，这样男性就看不到她们的面容。

伊斯兰国将禁止的事情写在传单上，在费卢杰城里的建筑物和清真寺等地张贴。不许抽烟，水烟也不允许，不许留西方的发型，不许穿印有英文或女性图案的体恤衫。

女性不许在没有男性亲属陪同的情况下离开家。

一名目击者称，一个五十多岁的老妇曾前往费卢杰的伊斯兰国法院要求被允许独自出行，因为她是个寡妇，不想打扰兄弟。

她在法院外对伊斯兰国武装分子高喊道：“你们说安拉不让女人独自离开家。那安拉怎么会让你们杀人？”

一名武装分子回答说：“如果你是个男人，我们会将你斩首。”该法院决定将她驱逐出费卢杰。她带着财物乘坐一辆皮卡离开，伊斯兰国没收了她的房屋。

12岁以下的女孩必须佩带头巾。一个六岁女孩的母亲说道：“他们为什么强迫我们做不想做的事？我们生来自由，遭到这样的对待是不公平的。”

费卢杰的咖啡馆里以前都是烟雾缭绕，居民会抽着水烟聊天和看电视。一位咖啡店主称，伊斯兰国现在只允许喝茶和看宗教节目。

繁忙集市里的一名男子称他曾被逮到抽水烟。

“伊斯兰国武装人员逮捕了我，把我带到了一位阿訇面前，那位阿訇警告我不要再犯这样的错误，否则就会被鞭打。现在我同意如果我们不拿起武器抗争就会成为伊斯兰国奴隶的说法了。”

尽管伊斯兰国的做法让一些人感到不习惯，该组织也试图通过提供基本的服务赢得人心。

武装分子开着贴有伊斯兰国标语的卡车给路边的树浇水。该组织雇佣清洁工将路上的垃圾清除，人行道被粉刷成符合伊斯兰国黑白旗的样子。

在费卢杰，即使是商店里的补助面粉也装在印有伊斯兰国标志的麻袋中。

美国的空袭已经瞄准了费卢杰附近的地区，但这些逊尼派武装分子似乎仍牢牢控制着费卢杰。

这意味着那个裁缝的生意将继续兴隆。他已经购买了第二台缝纫机。

这些自杀式装备在人行道上堆了很高，因为没有地方存放。武装分子用卡车运走，为下一次行动做准备。

“我知道或许有一天我会被（伊拉克）安全部队逮捕。但他们要知道我干这个是为了我的家庭。”那个裁缝说道。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌/王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。