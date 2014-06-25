克里敦促库尔德人站在巴格达一边 防止伊拉克分裂

路透伊拉克阿尔贝拉6月24日 - 在逊尼派叛军攻势威胁到伊拉克国家统一的情况下，美国国务卿克里周二敦促库尔德族自治区领导人站在巴格达这边。

伊政府军周二与逊尼派武装分子激战，争夺对国内最大炼油厂的控制权。叛军对距离巴格达不到100公里处的一个空军基地发动袭击，此处是政府军最大的空军基地之一。

联合国周二称，在不到三个礼拜的时间里，伊拉克“最起码”有逾1,000人丧生，其中大多是平民。

克里造访了库尔德族自治区，他正在出访中东地区试图挽救伊拉克局势。

美国官员认为，说服库尔德人遵守巴格达的政治程序是防止伊拉克分裂的关键。“如果他们决定退出巴格达的政治程序，将会让很多负面趋势加速发展，”美国国务院一位要求匿名的高级官员对记者说。

库尔德族领导人已经明确表示，维系伊拉克统一的和解协议现在面临威胁。

库尔德自治区领导人巴尔扎尼(Massoud Barzani)在与克里会晤伊始时表示：“我们面临着新的现实和新的伊拉克。”巴尔扎尼稍早将暴力活动归咎于伊拉克总理马利基的“错误政策”，并要求马利基辞职，称“很难”想象伊拉克保持统一。

美国国务院一名官员提及巴尔扎尼希望独立的言论时表示，克里对巴尔扎尼称伊拉克有必要保持统一。

这名官员总结到，克里传达的信息是“无论你对未来的愿景如何，目前短期内的利益是需要一个稳定、独立和统一的伊拉克。”

库尔德人本月利用趁乱扩张了自治区领土，并控制了丰富的石油资源。

逊尼派武装人员占领伊拉克北部最大城市摩苏尔(Mosul)两天后，库尔德族武装控制了紧挨着自治区的石油重镇基尔库克(Kirkuk)。

控制基尔库克后，库尔德人就失去了留在伊拉克的重要动力：基尔库克的石油资源带来的收入，比伊拉克政府根据防止国家分裂的协议给与库尔德人的还要丰厚。

一些库尔德高级官员私下表示，不再效忠伊拉克并争取时机寻求独立。巴尔扎尼接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时，再次威胁举行独立公投，称现在到了库尔德人决定自己命运的时候。

巴格达以北200公里的伊拉克最大炼油厂Baiji周二早间仍为战斗前线。武装人员周一晚间称已占领该炼油厂，但两名政府官员称政府援军已经抵达阵地并击退了进攻。(完)

(编译 白云/杜明霞；审校 许娜/张荻)

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