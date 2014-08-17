库尔德军队在美国空袭掩护下欲夺回摩苏尔水坝

路透伊拉克杜胡克8月17日 - 据目击者和一名库尔德民兵组织指挥官周日称，库尔德武装在朝极端势力控制的城市摩苏尔进军，目标是从伊斯兰国极端分子手中夺回地盘。

伊斯兰国极端分子近几周占领了伊拉克北部的大片土地，控制了数个城镇、油田和摩苏尔水坝，这使得他们有可能放水淹没城市，或者切断水电供应。

一位在当地工作并与逊尼派极端分子经常联系的工程师称，极端分子要求摩苏尔水坝地区的居民离开。

这位工程师称，伊斯兰国武装分子告诉他，他们正在进出水坝的路边埋设炸弹，这么做可能是害怕有美国空袭掩护的库尔德军队对他们进行袭击。

库尔德民兵组织发言人Halgurd Hikmat称，过去24小时里，美国飞机对摩苏尔水坝附近的目标实施了空袭。

目击者表示，逊尼派武装份子已加强在摩苏尔的安全检查，更加密集查核车辆和人员身份。

伊拉克新总理阿巴迪(Haider al-Abadi)的任务是缓和逊尼派和什叶派之间的紧张关系，他还面临着库尔德族透过石油出口的资金寻求独立的野心。

德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)已对成立独立的库尔德国发出警告，称这或将导致该地区进一步动荡。

“库尔德若独立将...造成新的紧张局势，可能与伊拉克的邻国也出现紧张，”史坦迈尔接受德国周日画报的专访时表示。

“这就是为何我希望伊拉克能保持国家统一的原因。”

史坦迈尔表示，他相信只要巴格达和库尔德自治区首府埃尔比勒(Arbil)动员所有的武力，并接受国际帮助，伊拉克有能力阻力伊斯兰国武装前进。

欧盟已允许个别的欧盟国家政府向伊拉克库尔德人提供武器和弹药，条件是必须获得巴格达当局批准。美国亦已提供军援。

在被问到德国是否会提供武器时，史坦迈尔表示，“我们不排除任何可能性。我们正考虑各种可能，尽快采取必要行动。”

对伊斯兰国极端分子的恐惧促使数千人涌入库尔德地区。伊拉克官方称，伊斯兰国极端分子屠杀了数以百计的雅兹迪族人。

在杜胡克，约100名雅兹迪族人周日举行游行，称已经对伊拉克不抱希望，想投奔土耳其，但被库尔德安全部队阻止。

一名库尔德武装人员和一名路透摄影记者周日称，库尔德武装力量在叙利亚境内的几个营地里，对数百名雅兹迪志愿者进行军训，以抗击伊斯兰国极端分子。

这名记者周六参观了叙利亚东北部与伊拉克库尔德自治区接壤的卡米什利(Qamishli)军事基地的训练营，看到55名雅兹迪族人正接受战斗训练。

“雅兹迪族平民希望留在叙利亚，因为那里更安全，但志愿者真的想回到伊拉克进行战斗，”他通过电话称。(完)

(编译 白云/戴素萍/王丽鑫； 审校 王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。