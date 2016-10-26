伊拉克游说OPEC秘书长 盼获减产豁免

路透巴格达10月25日 - 伊拉克周二对石油输出国组织(OPEC)一名最高官员表示，只要能维持本国产量在接近当前水平，伊拉克已做好达成减产协议支撑油价的准备。

“在正确的基础下，我们已经做好配合的准备，”伊拉克总理Haider al-Abadi对OPEC秘书长巴尔金都造访巴格达之行如此表示。

“我们要强调让伊拉克免于任何减产协议的必要性，”具影响力的什叶派教士Ammar al-Hakim在与巴尔金都会晤后发表声明称。

Hakim为国家联盟(National Alliance)主席，该联盟与Abadi所属的伊斯兰教义党(Islamist Dawa Party)等什叶派主流政治组织同一阵线。伊拉克主要就是由什叶派社群组成。

巴尔金都造访了巴格达，试图就减产以支撑油价达成一致。OPEC会议将于11月30日展开。

伊拉克表示将不会减产，因为需要用产油的收入来对抗伊斯兰国。伊拉克官员表示，该国应该要得到与伊朗、尼日利亚与利比亚同等的豁免--这些国家的原油产量遭受战争与制裁的冲击。

他们也暗示可能同意减产，不过是从较高的基准线调降，这等于可确保产量位于相同水平。伊拉克表示，其产量高于OPEC预估。

伊拉克9月产量为477.4万桶/日，10月产量可能再上升一些。OPEC的二手消息人士预估为445.5万桶/日。(完)