伊拉克总理马利基拒绝下台 并在巴格达街头部署特种部队

路透巴格达8月11日 - 伊拉克总统周一指派阿巴迪(Haidar al-Abadi)担任新总理，以结束现任总理马利基(Jawad al-Maliki)长达八年的统治。但马利基拒绝下台，并在街道上部署了民兵和特种部队，令巴克达出现危险的政治较量。

美国对阿巴迪表示祝贺。美国2003年入侵伊拉克后，扶持马利基上台。

但马利基所在的伊斯兰教义党(Islamist Dawa Party)声称，指派阿巴迪担任总理是非法的，马利基的女婿称将在法院起诉，推翻这项任命。美国严厉警告马利基不要“把水搅浑”，利用军队来抓住权力不放。

马利基是什叶派穆斯林，他昔日的盟友--美国和伊朗指责他疏远逊尼派导致叛乱，让伊拉克面临毁灭的威胁。伊拉克逊尼派和库尔德族领导人要求马利基下台，而且很多什叶派转而反对马利基。

马利基本人周一对自己被撤换未置一词，他站在伊斯兰教义党一个成员旁边，表情严肃。这名伊斯兰教义党成员在全国电视节目中宣读声明，称对阿巴迪的任命是非法的。

美国政府明确表示支持阿巴迪。白宫称，副总统拜登在电话中向阿巴迪转达了总统奥巴马的祝贺。

几天前，美国在伊拉克发动了2011年撤军以来的首次军事行动。美国战机轰炸了伊斯兰国(Islamic State)的逊尼派叛乱分子。6月以来，这些叛乱分子横扫了伊拉克北部和西部地区。

虽然美国进行了三天的空袭，但逊尼派叛乱分子还是在与库尔德军队的战斗中取得新的胜利。与此同时，巴格达目前形势紧张，马利基可能与什叶派对手发生冲突。

伊拉克总统马苏姆要求阿巴迪组建一个可以得到议会中所有派别支持的政府。在电视播出的讲话中，出身库尔德族的马苏姆敦促阿巴迪在未来一个月“组建一个具有广泛基础的政府”。

阿巴迪号召全国团结在一起，共同抵抗“残暴的”伊斯兰国。(完)

(编译 杜明霞/许娜；审校 张涛)

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