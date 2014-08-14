马利基重压之下无奈下台 表示支持新总理

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透巴格达8月14日 - 伊拉克现任总理马利基在国内外压力之下最终决定下台，为建立新的联合政府铺平道路。外界希望新政府能够平息已威胁到巴格达的逊尼派武装分子叛乱。
马利基统治伊拉克长达八年，其政策经常导致教派不和。他在电视讲话中对同属什叶派的新总理阿巴迪表示支持。稍早逊尼派的一位重要人士对路透表示，他已得到承诺，美国将帮助抗击伊斯兰国极端分子。
尽管华盛顿没有立即评论逊尼派大本营安巴尔省省长的上述说法，但此类行动可能恢复逊尼派部落、什叶派领导的政府以及美军之间的合作。
安巴尔省省长杜莱米(Ahmed Khalaf al-Dulaimi)对路透表示，他在与美国外交官及一名高级军官会晤时提出了援助请求，包括在对抗极端分子时提供空中支援。
杜莱米表示，美国人已承诺提供帮助。但未能立即得到美国官员的确认。美国总统奥巴马表示，极端武装分子对辛贾尔山(Mount Sinjar)的包围已被打破，多数被派去评估形势的美国军事人员将在几天内撤出伊拉克。
杜莱米在接受电话采访时表示，“我们的第一个目标是得到空中支援。他们的技术能力可以提供大量情报并监控沙漠地区，以及我们急需的许多东西。”
他说，还没有确定日期，但为期不远了。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
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