马利基同意下台 表态支持伊拉克新总理

伊拉克现任总理马利基在国内外压力之下最终决定下台，为建立新的联合政府铺平道路。马利基在电视讲话中对同属什叶派的新总理阿巴迪表示支持。外界希望新政府能够平息已威胁到巴格达的逊尼派武装分子叛乱。马利基统治伊拉克长达八年，其政策经常导致教派不和。图为马利基。路透