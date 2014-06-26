伊拉克武装分子夺取几处小油田并袭击空军基地

6月24日，部署在巴格达西部的伊拉克安全部队成员。 REUTERS/Ahmed Saad

路透巴格达6月25日 - 就在美国特种部队与情报专家抵达伊拉克，帮助该国安全部队应对愈演愈烈的逊尼派叛乱时，武装人员周三又袭击了伊拉克一个大型空军基地，并夺取了几处小油田的控制权。

伊拉克总理马利基称，他赞成在一周内开始组建新内阁。

他还驳斥了主要为逊尼派政治和宗教人士对成立“全国拯救政府”的呼吁。根据这一建议，政府将挑选领导伊拉克的人选，实际上架空了近三个月前的选举结果。

在伊拉克北部，逊尼派武装人员继续向前推进。这些人由态度强硬的伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)领导，但其中也包括对马利基政权不满的其他逊尼派组织。

他们指责马利基在八年的执政中将逊尼派边缘化。此次冲突可能令伊拉克在美国撤军两年半后陷入分裂。

美国国务卿克里本周到访时，施压伊拉克官员成立“包容性的”政府，并敦促库尔德自治地区领导人站在政府一边。

议会计划在一周内启动根据4月选举结果成立新政府的程序。马利基所属的什叶派所领导的法治国家联盟(State of Law coalition)赢得了议会最多席次，但需要其他什叶派、逊尼派和库尔德组织的支持来组建政府。

上周五，伊拉克什叶派影响力最大的宗教人物大阿亚图拉阿里·西斯塔尼(Grand Ayatollah Ali al-Sistani)呼吁开始组建政府的进程。

他还警告称，那些主要为逊尼派的政治人士要求在不选举的基础上成立紧急政府，“这是一种违反宪法的政变。”

**叛乱分子控制油田**

美国总统奥巴马已经排除向伊拉克重新派遣地面部队的可能性。他同意派出最多300位美国军事顾问，其中约130位目前已经抵达。这些顾问可能为将来的空袭目标收集信息，不过美国尚未决定是否开始轰炸。

美国国防部新闻发言人、海军少将John Kirby在周二晚间表示，最初派遣的顾问团队包括情报分析人员、后勤专家以及特别行动部队，将成立一个指挥中心。

他称，另外50名美国军事人员预计将在几天内抵达，并另外成立四支评估小组。美国军事人员还将在伊拉克利用有人或无人驾驶飞机进行侦察。

伊拉克国家电视台报导，新抵达的美军事人员同巴格达方面的作战指挥官会面，同意建立联合指挥中心。

巴格达方面争分夺秒的同时，叛乱武装也在加强对逊尼派占多数的省份的控制。

周三，武装分子夺取提克里特以东30公里处的Ajeel石油生产区，一位在这里工作的工程师表示，该生产区至少包括三块小型油田，日产量为2.8万桶。

Ajeel连接两条管线，一条通往土耳其的杰伊汉港，另一条通往拜伊吉炼厂，那里在周三早晨仍然是交战前线。

国家电视台报导，增援部队乘直升机进入炼厂，避免对拜伊吉进行攻击。这座工业基地颇具战略意义，位于巴格达以北200公里。

当地部落首领表示，正在和什叶派领导的政府以及逊尼派武装进行谈判，以便允许他们在伊拉克军队撤出后运营这座工厂。一位政府官员称，巴格达要求这些部落与ISIL和其它逊尼派武装派别脱离关系，帮助保卫工厂。

该工厂自上周三以来一直陷于激战，战事不断拉锯，迄今没有任何一方明显获胜。

据目击者和Yathrib代理市长称，包括ISIL和逊尼派部落同盟的武装分子在巴格达北部90公里处的Yathrib与伊拉克政府军交战，战斗持续到周三早上。他们称有四名武装分子被击毙。

叛军已经包围了附近的一个大型空军基地，并用迫击炮进行轰炸。该基地在美国占领时期被称为“Camp Anaconda”。目击者称，空军基地的三面都被包围。(完)

(编译 徐文焰/郑茵 审校 张荻/王兴亚)

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