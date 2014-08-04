逊尼派激进分子占领伊拉克最大水坝和一处油田

路透巴格达8月3日 - 伊斯兰国激进分子周日夺取了伊拉克最大的水坝，一处油田和三个小镇，此前他们于6月扫荡伊北部大部分地区以来，首次大败库尔德武装。

经过约24小时的进攻后，这些逊尼派激进分子夺取了用于发电的摩苏尔水坝，这让他们能放水淹没伊拉克的主要城市，或切断对农场的供水，增加了他们可用来推翻马利基领导的什叶派政府的筹码。

“伊斯兰国那帮恐怖分子在库尔德武装不战而退后，夺取了摩苏尔水坝的控制权，”伊拉克电视台称。

但在华盛顿的一位库尔德官员对路透表示，摩苏尔水坝仍在库尔德武装的掌控之下，不过他表示，水坝附近的小镇已经落入伊斯兰国激进分子的手中。

此外，伊斯兰国激进分子还夺取了三个小镇和Ain Zalah油田。(完)

(编译 白云; 审校 张荻)

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