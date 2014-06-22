逊尼派武装分子占领伊叙边境一处边防站

路透伊拉克安巴尔6月21日 - 据安保消息人士称，逊尼派武装分子占领了伊拉克叙利亚边境的一处边防站。

消息人士周六称，由伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)组织带领的武装分子周五首先潜入伊叙边境附近小镇al-Qaim，赶走了当地负责安保的军队。

消息人士说，边境士兵一听说al-Qaim沦陷，就都离开了边防站，让逊尼派武装分子得以趁虚而入。

伊拉克反恐小组司令官的媒体顾问Sameer al-Shwiali对路透表示，伊拉克军队仍然控制着al-Qaim。

al-Qaim与紧挨着它的叙利亚城镇Albukamal都位于战略供给线上。叙利亚持续三年的内战让东部大部分地区落入逊尼派武装分子手中，其中包括Albukamal和Al-Qaim的交界处。

Albukamal大门现由基地组织叙利亚分支胜利阵线(Nusra Front)把守。

叙利亚人权观察组织主管Rami Abdulrahman称，ISIL武装分子过去几天在叙利亚东部许多地区将胜利阵线的人排挤了出去，他们占领al-Qaim将让他们得以快速进入叙利亚境内。

世界大国在伊拉克和叙利亚危机问题上陷入僵局。拥戴什叶派的伊朗表示如果巴格达求援，将毫不犹豫地保护什叶派的神圣领土，但属于逊尼派的沙特阿拉伯则警告伊朗，不要插手伊拉克的事务。

美国总统已向伊拉克派遣了300位美国特别军事顾问，协助伊政府夺回失守的地区。但他暂时没有批准伊政府要求美国向逊尼派叛军实施空中打击的请求，但一再呼吁伊拉克总理马利基采取更多行动，消除国内教派分歧。

这场带有强烈教派争斗色彩的冲突将伊拉克推向内战边缘。

位于巴格达往北200公里的伊拉克最大炼油厂Baiji已然成为战场。

“昨晚，针对Baiji炼厂的三轮攻势被击退...超过70名恐怖分子被击毙，逾15辆汽车被毁，”伊拉克政府军总司令官的发言人Qassim al-Moussawi将军说。

他播放了显示有汽车和民众遭轰炸的航拍视频，但路透暂无法独立证实交战细节。

就像在叙利亚那样，ISIL武装分子开始与其它逊尼派武装组织发生冲突。有目击者称，周五晚间，ISIL的人开始与Naqshbandi Army成员在Hawija小镇发生交火。Naqshbandi Army的成员包括前军官和效忠于萨达姆侯赛因前执政党的人。

目击者表示，这场因为权力争端而起的冲突导致15人丧生。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

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