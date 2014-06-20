奥巴马向伊拉克派遣军事顾问 伊政府军与叛军争夺关键炼油厂

路透华盛顿/伊拉克提克里特6月19日 - 美国总统周四表示，他向伊拉克派出了多达300位美国军事顾问，但他强调需要一个政治方案来解决伊拉克危机。当天伊政府军与逊尼派叛军激烈交战，争夺对国内最大炼油厂的控制权。

奥巴马在与国家安全小组举行会议后表示，若有必要，他准备晚些时候采取“定向”军事行动，美国对伊拉克暴动武装分子发动空中打击的前景因此延后，但仍有可能发生。不过奥巴马明确表示，美国军队不会重返伊拉克作战。

奥巴马呼吁伊拉克总理马利基采取紧急措施，弥合国内的教派分歧，一些美国官员称，伊拉克在这方面很失败，这也成被逊尼派反叛组织利用为寻衅滋事的理由。

“我们没有能力单靠向伊派驻万人军队，并承诺进行从来都是劳民伤财的行动来解决问题，”奥巴马对记者说。“最后这个问题还得要靠伊拉克人自己解决。”

奥巴马称，美国将大幅增加对伊拉克安全部队的支持。不过他并未回应伊拉克政府的要求，即美国立即派出空军击退在伊拉克北部横行的叛乱者。

美国官员表示，多达300人的军事顾问团将由特种部队的人员组成，并将组建联合行动中心，主要任务是情报分享和部署行动。

美国议员领袖已呼吁马利基下台，奥巴马的助手也明确表达了对他的失望。一名前高级政府官员称，部分美国官员认为伊拉克需要更换新领导层，但又认为华盛顿的影响力可能不足以左右局势。

虽然奥巴马并未呼吁马利基下台，称“挑选伊拉克领导人并不是我们的工作”，但在被记者问及是否会发出这样的呼吁时，他也没有表达出对马利基抱有任何信心。

奥巴马指出，“只有实施包容性政策的领导人，才能够真正将伊拉克人民团结起来，帮助其度过危机。”此番表态明显是对马利基的警告。

奥巴马2008年入主白宫时曾承诺要让美国从伊拉克战争中脱身，这次经过数天的艰苦磋商，奥巴马才做出派遣军事顾问并进一步介入伊拉克局势的决定。他在周四表示，近些天已经让美国人回想起伊拉克战争造成的“深深的创伤”。

**炼油厂成为战场**

尽管奥巴马宣布了针对伊拉克危机的重要应对举措，伊拉克首都巴格达以北200公里的提克里特市附近的Baiji炼油厂已经变为战场。

效忠什叶派政府的军队击退了自称伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)叛军及其盟友的进攻。此前一天，叛军攻占炼厂，威胁到全国的能源供应。

当地时间中午左右(0900 GMT)，伊政府发言人称政府军“完全控制了”炼厂。

但在Baiji的一位目击者称，战斗仍在继续。两架政府军直升机试图在炼厂降落，但由于叛军的炮火未能成功，炼厂的大部分仍处于叛军控制之下。

伊政府公开请求美国给予空中支援一天后，奥巴马决定暂不进行空袭，凸显出华府对空袭是否有效持怀疑态度，因为这会造成平民伤亡，从而可能进一步激怒伊拉克逊尼派。

“如果我们认为有此必要，将会做好准备实施有针对性的精确军事行动，”奥巴马称。但他同时表示，美军的任何军事回应都不会是为了支持伊拉克的某一个教派打击另一个派别。

土耳其总理埃尔多安称，鉴于可能对平民带来的危险，美国“并不赞成进行这种打击”。沙特一名消息人士表示，西方大国赞成沙特的看法，即目前伊拉克所需要的并非外部干预，而是政治变革，来弥合马利基执政期间不断扩大的教派间裂痕。

马利基所属的法治国家联盟一位高级成员认为，不再需要美国立即采取军事行动，因为首都巴格达的防卫已经加强，而且新派遣军事顾问后，未来在有需要时实施打击也更容易些。(完)

(编译 白云/徐文焰/王兴亚；审校 孙茉莉/许娜)

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