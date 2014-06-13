伊拉克逊尼派武装逼近首都 奥巴马警告或发动军事打击

2014年6月10日，“伊拉克和大叙利亚伊斯兰国(ISIL)”反政府组织与伊拉克安全部队在摩苏尔交战，图片显示为交战中毁损的车辆。 REUTERS/Stringer

路透巴格达/埃尔比勒6月12日 - 美国总统奥巴马周四威胁将向伊拉克的逊尼派伊斯兰武装发动军事打击，后者从伊拉克北部进发并已逼近巴格达，希望在伊拉克和叙利亚建立自己的国家。

伊拉克库尔德族武装趁乱控制了什叶派领导的政府所弃守的石油重镇基尔库克(Kirkuk)，令伊拉克政府在西方、以及什叶派控制的邻国伊朗的盟友提高警惕。

“我不会排除任何可能，因为我们的确需要确定这些圣战者不会在伊拉克或叙利亚取得永久据点，”奥巴马在白宫被问及是否考虑实施空中打击时表示。不过政府官员稍后强调称，不会派出地面部队。

奥巴马在考虑“所有选项”来帮助伊拉克领导人。“在我们与伊拉克人的磋商中，有一些事情需要在短期内以军事手段完成，”他说。

但他也谈到，美国长期以来一直批评，来自什叶派的伊拉克总理马利基(Nuri al-Maliki)未能采取足够措施化解宗教冲突，让逊尼派心怀怨恨伺机报复。2003年美国军队推翻萨达姆(海珊)政权时，逊尼派也被赶下了台。

“这对伊拉克政府也是一记警钟。其中肯定有政治方面的原因，”奥巴马说。

美国副总统拜登在电话中向马利基保证，华盛顿准备加强并加快对伊拉克的军事支持。白宫在周三已经暗示，美方考虑增强伊拉克政府军的实力，而不会满足伊方以前曾提出的空袭要求。

在摩苏尔(Mosul)，号称“伊拉克和大叙利亚伊斯兰国(ISIL)”的反政府组织举行了一场美国悍马军车游行。这些军车是两天来从一支溃散的伊拉克政府军手中缴获的。

在基尔库克附近的拜伊吉(Baiji)，叛军包围了伊拉克最大的炼油中心，进一步威胁该国的石油工业。在与叙利亚接壤边境地区的居民看见他们推掉边境上的沙埂--具体实践了一个横跨两国的穆斯林帝国的复兴梦想。

库尔德自由战士(peshmerga)占领了伊拉克军队弃守的基尔库克，自由战士发言人Jabbar Yawar声称：“整个基尔库克已经落入自由战士的手中。”

“现在基尔库克已经没有任何伊拉克军队了。”

占领基尔库克并获得当地巨大的石油资源，是库尔德人长期梦寐以求的事情。他们认为基尔库克是他们的历史旧都，在此之前，库尔德自由战士在当地部署的兵力与伊拉克政府军的关系已经一触即发。

全球指标油价LCOc1 周四跳涨逾2%，因市场愈发担心伊拉克乱局可能影响它的石油供应。伊拉克石油部长Abdul Kareem Luaibi称，该国主要石油出口设施大部分位于南部主要属于什叶派势力范围的地区，这些设施“非常安全”。(完)

(编译 徐文焰/郑茵/白云; 审校 杜明霞/李春喜)

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