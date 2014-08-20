独家：伊拉克库尔德油管输送能力月底前将翻倍--消息

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
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路透伊拉克杜赫克/安卡拉8月19日 - 据业内消息人士和官员表示，伊拉克库尔德斯坦独立输油管的输送能力到月底时将接近翻倍，至少每天输送20万桶石油。这将增加这个半自治地区的出口和收入。
石油收入是库尔德地区政府(KRG)的生命线，该地区的“自由斗士”武装力量正在美军空袭的支持下，与伊斯兰国激进的逊尼派武装进行战斗。
“扩大输送能力的工作可能在月底前完成。工程完工后，每日输送能力可增加至22万桶，”一名土耳其官员对路透表示。
业内消息人士也表示，该管道的输油能力将由改造之前的每天10-12万桶增加至20-22万桶。该输油管道今年年初开始运营。
库尔德地方政府自今年5月开始通过土耳其在地中海的杰伊汉(Ceyhan)港独立出口石油，这激怒了巴格达，后者声称拥有唯一管理伊拉克石油的权力。
巴格达试图阻止库尔德地方政府出售石油，并通过法律手段阻止了部分船货的放行。但据土耳其能源部长Taner Yildiz的说法，库尔德已经设法通过杰伊汉港装运了七批出口船货。
目前，库尔德地方政府已经通过这个独立管道输送了780万桶库尔德石油，其中有650万桶装入油轮出口。(完)
(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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