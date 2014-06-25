《热点透视》伊拉克动乱应不致带来新石油危机

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
路透马德里6月24日 (撰稿 Fiona Maharg-Bravo 编译 蔡美珍) - 伊拉克情势持续动荡，看起来似乎是预告这个全球第七大产油国的产量将会大幅减少。但目前伊拉克的多数石油生产仍然安全。尽管中东地区显然变得较不稳定，但要演变成一场重大油价危机，还得要更多问题爆发才行。
占伊拉克约九成产量的油田，位于目前仍然未受战火波及的南部地区，距离交战区很远。油田受到严密保护，最近更加强了戒备。BP(BP.L)及其他外国企业将非必要人员撤离，对于产量并不构成立即威胁，因为这些大型油田的多数工作人员为当地民众。根据路透引述业界消息人士说法，伊拉克6月石油出口量接近纪录高位。
当然，如果伊拉克的出口完全中断，油价将会飙涨。如果伊拉克国内冲突扩大到南部什叶派控制区，可能会在中东地区其他产油国家引发问题。
目前伊拉克每日产油量为340万桶，其中有270万桶出口。如果伊拉克的供应突然减少，其他国家不太可能有足够的备用产能可以顺利补上。国际能源署(IEA)估计，石油输出国组织(OPEC)拥有330万桶/日的有效备用产能，其中五分之四位于沙特阿拉伯，但这个估计可能偏于乐观。
不过即使沙特的产能支援能力没有经过验证，伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)的攻城掠地，已经让整个中东看起来不是那么安全的投资地点，而伊拉克则是名列外资企业忧心名单的首位。这或许会降低石油企业的投资意愿。IEA之前预测，一直到2019年的未来几年时间，OPEC产量增幅将有60%是来自伊拉克，但当时是在情势较平和的情况下作出这个预测。
但目前而言，市场对于整个情况的评估似乎还算对。布兰特原油价格已经由九个月高点115美元拉回。周二早盘时约在114美元，只比伊拉克战火升高前的价位高出4%。伊拉克动乱尚未威胁到全球油市的稳定性。(完)
(译文审校 白云)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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