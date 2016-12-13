专访：伊拉克将遵守OPEC减产协议 但未来可能增产--石油部长

路透维也纳12月12日 - 伊拉克石油部长Jabar al-Luaibi表示，伊拉克致力于减产，遵守全球减产协议，不过他相信伊拉克未来数年有提高产量的潜力。伊拉克是石油输出国组织(OPEC)第二大产油国。

Luaibi接受路透采访时说，伊拉克正在评估实施减产的选项，其中包括削减Kirkuk油田、南部油田和其他地区的产量。

“减产数量肯定以我们与OPEC达成的协议为目标，但减产的地区有很多选择，”Luaibi周六表示。

Luaibi称，伊拉克石油部正在与经营大型南部油田的外资企业协商，在预定维护期间实施一些减产。

Luaibi还表示，伊拉克12月石油产量将略低于11月。(完)