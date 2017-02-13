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国际财经 | 2017年 2月 13日 星期一 18:13 BJT

伊拉克计划将3月巴士拉原油出口量降至8月以来最低水平

路透新加坡/莫斯科2月13日 - 据路透看到的一份装船计划，伊拉克计划将其南部港口巴士拉的3月原油出口量削减至301.3万桶/日，这将是去年8月以来的最低水平。伊拉克是石油输出国组织(OPEC)第二大产油国。

据这一计划，3月巴士拉轻质油出口量将减至每日220.7万桶，巴士拉重质油将小幅降至每日80.6万桶。(完)

(编译 王琛；审校 艾茂林)

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