伊拉克计划将3月巴士拉原油出口量降至8月以来最低水平

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透新加坡/莫斯科2月13日 - 据路透看到的一份装船计划，伊拉克计划将其南部港口巴士拉的3月原油出口量削减至301.3万桶/日，这将是去年8月以来的最低水平。伊拉克是石油输出国组织(OPEC)第二大产油国。
据这一计划，3月巴士拉轻质油出口量将减至每日220.7万桶，巴士拉重质油将小幅降至每日80.6万桶。(完)
(编译 王琛；审校 艾茂林)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。