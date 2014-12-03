伊拉克中央政府同库尔德地区达成原油出口协议

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透巴格达12月2日 - 伊拉克财长泽巴里(Hoshiyar Zebari)表示，政府和库尔德当局周二达成一致，将经由土耳其从基尔库克和库尔德地区出口原油，日出口量将分别为30万桶和25万桶。
该协议旨在解决持续数月的纠纷。纠纷造成今年早些时候基尔库克原油出口陷入暂停，而且中央政府停止向库尔德人支付薪资。
“协议于今天达成，并且得到内阁批准。这已成定局。”泽巴里对路透说。(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。