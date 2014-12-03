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国际财经 | 2014年 12月 3日 星期三 08:27 BJT

伊拉克中央政府同库尔德地区达成原油出口协议

路透巴格达12月2日 - 伊拉克财长泽巴里(Hoshiyar Zebari)表示，政府和库尔德当局周二达成一致，将经由土耳其从基尔库克和库尔德地区出口原油，日出口量将分别为30万桶和25万桶。

该协议旨在解决持续数月的纠纷。纠纷造成今年早些时候基尔库克原油出口陷入暂停，而且中央政府停止向库尔德人支付薪资。

“协议于今天达成，并且得到内阁批准。这已成定局。”泽巴里对路透说。(完)

(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)

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