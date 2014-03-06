伊拉克重新成为全球增长最快的石油出口国

路透伦敦3月5日 -伊拉克正重新夺回全球增长最快石油出口国的称号，这也令忧心利比亚供应中断的消费者暂时感到安慰，或许还会在未来重新点燃石油输出国组织(OPEC)成员国对市场份额的竞争。

尽管受叙利亚战争波及，伊拉克暴力局势恶化，但该国仍可能将创下历史上最大一次年度石油产量增长。伊拉克目前已经成为OPEC第二大产油国。BP(BP.L)、艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)等公司正在开发该国南部未受动乱影响的油田。

伊拉克石油销售量料将保持或超过2月的快速增长步伐--每日280万桶，较前月增长50万桶。

若伊拉克能保持280万桶的日均销售量，按照每桶100美元计算，其年收入将增至1,000亿美元以上。去年该国日均销售量略低于240万桶，带来了890亿美元收入。

目前，伊拉克出口大增尚未打压油价，也受到OPEC其他成员国的欢迎，因为它弥补了利比亚供应中断、伊朗受西方制裁而出口减少等供应缺口。

“伊拉克产量去年并未实质增长，但似乎今年正在上升，”一位OPEC消息人士表示，“随着伊拉克产量增加，将会出现哪国必须减产的问题。”(完)

(编译 朱晓军；审校 高琦)

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