伊拉克12月石油日出口量创下294万桶的1980年以来最高

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透巴格达1月2日 - 伊拉克石油部一位发言人周五表示，该国12月石油出口升至294万桶/日，为1980年以来最高。
石油官员称，该国南部终端的出口量达到每日276万桶的纪录高位。
石油部发言人称，12月平均售出油价为每桶57美元，售油收入总计52.47亿美元。2014全年售油收入为842.15亿美元。（完）
(编译 高琦 审校 王洋)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。