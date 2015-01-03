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国际财经 | 2015年 1月 4日 星期日 07:33 BJT

伊拉克12月石油日出口量创下294万桶的1980年以来最高

路透巴格达1月2日 - 伊拉克石油部一位发言人周五表示，该国12月石油出口升至294万桶/日，为1980年以来最高。

石油官员称，该国南部终端的出口量达到每日276万桶的纪录高位。

石油部发言人称，12月平均售出油价为每桶57美元，售油收入总计52.47亿美元。2014全年售油收入为842.15亿美元。（完）

(编译 高琦 审校 王洋)

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