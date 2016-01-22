专访：伊拉克1月原油出口创纪录 将推进增产计划--石油部长

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透巴格达1月21日 - 伊拉克石油部长迈赫迪(Adel Abdul Mahdi)周四对路透表示，伊拉克今年将推进增加原油产量的计划，该国1月原油出口创纪录，未受伊朗重返市场影响。
伊拉克是石油输出国组织(OPEC)第二大产油国。迈赫迪接受采访时说，预计今年该国南部地区原油日产量将最多增加40万桶，至每日逾400万桶。
伊拉克北部也出产原油，但出售这些原油的收入归库尔德自治区所有，不归伊拉克中央政府。该国北部地区原油产量为每日逾60万桶。
迈赫迪表示，伊拉克将以具有竞争力的价格向市场供应额外的原油产出，并称已经与中国炼厂签署了覆盖2016年全年的合同。
“实际上，我们伊拉克不缺合同，”他说，“直到现在，对我们原油的需求还超过我们的供应，即便是伊朗重返市场。”
美国、欧盟和联合国近期取消对伊朗的大部分制裁，不再限制伊朗出售原油。(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。