专访：伊拉克1月原油出口创纪录 将推进增产计划--石油部长

路透巴格达1月21日 - 伊拉克石油部长迈赫迪(Adel Abdul Mahdi)周四对路透表示，伊拉克今年将推进增加原油产量的计划，该国1月原油出口创纪录，未受伊朗重返市场影响。

伊拉克是石油输出国组织(OPEC)第二大产油国。迈赫迪接受采访时说，预计今年该国南部地区原油日产量将最多增加40万桶，至每日逾400万桶。

伊拉克北部也出产原油，但出售这些原油的收入归库尔德自治区所有，不归伊拉克中央政府。该国北部地区原油产量为每日逾60万桶。

迈赫迪表示，伊拉克将以具有竞争力的价格向市场供应额外的原油产出，并称已经与中国炼厂签署了覆盖2016年全年的合同。

“实际上，我们伊拉克不缺合同，”他说，“直到现在，对我们原油的需求还超过我们的供应，即便是伊朗重返市场。”

美国、欧盟和联合国近期取消对伊朗的大部分制裁，不再限制伊朗出售原油。(完)