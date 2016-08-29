独家：若同库尔德人谈判失败 伊拉克计划借道伊朗出售石油

路透巴格达8月27日 - 伊拉克石油副部长Fayadh al-Nema对路透表示，如果同库尔德自治地区就石油收入分成问题不能达成一致，政府将考虑通过伊朗出售原油。

他在周五晚间接受采访时表示，伊拉克国家石油营销组织(SOMO)计划与库尔德地方政府(KRG)举行会谈，时间可能在下周，讨论通过土耳其出口伊拉克石油的问题。

“如果谈判结束时”没有达成协议，“我们将开始想办法通过伊朗或者其他国家出售我们的石油，因为我们需要钱，”他在电话中说。

伊拉克在石油输出国组织(OPEC)内是仅次于沙特阿拉伯的第二大产油国，其公共财政收入95%依靠出售石油。低油价和与伊斯兰国激进分子的战争让该国经济遭受双重打击。

库尔德地区出产的约50万桶/日石油通过土耳其出口。伊拉克政府无法将这些产量改道从伊朗出口，但可以将临近的基尔库克省约15万桶/日产量借道伊朗实现出口。

一位要求匿名的石油官员称，若伊朗和伊拉克达成协议，可以采用类似于伊朗同里海国家的石油互换方式。

伊朗从伊拉克进口石油并用于炼厂生产，同时代表伊拉克从该国在波斯湾沿岸的港口出口同等数量的本国原油。伊拉克在波斯湾也有港口，但与北方的基尔库克油田之间并无输油管连接。

伊拉克国营北方石油公司(North Oil Company)上周恢复通过库尔德人控制的输油管将原油输至土耳其，“以此作为邀请他们(库尔德人)开始谈判的友好姿态，”Nema说。

他表示，恢复输送原油是遵照总理海德尔·阿巴迪(Haider al-Abadi)的指示，此前政府和库尔德领导人之间达成了“某种理解”。阿巴迪周二表示，作出这一决定是为了避免造成油田方面的损失。

Nema称，上周以来北方石油公司在基尔库克开采的石油经由该管道的输送量为7.5万桶/日左右，为3月停止输送前的一半。

他补充说，若政府与库尔德方面达成协议，原油输送可提高至10万桶/日以上，但还是到不了之前的15万桶/日。

他表示，约2万桶/日的产量将供应库尔德地区Suleimaniya的炼厂，还有3万桶/日将在基尔库克本地炼制。

这条输油管将原油运至地中海港口杰伊汗(Ceyhan)，库尔德人通过该港口在国际市场上独立出售原油。

库尔德地方政府一位发言人6月曾告诉路透，库尔德方面准备同政府签署协议，前提是政府保证他们每月10亿美元的收入，这比他们目前出售自己的石油所得还要多出一倍以上。

双方争议的核心是巴格达方面要求控制库尔德的石油出口。

双方的争议还来自中央政府控制的基尔库克地区，北方石油公司在那里开采原油，而库尔德方面声称那里是自己领土的一部分。库尔德人控制该地区是在两年前，当时伊斯兰国占领了伊拉克三分之一的国土，伊拉克军队土崩瓦解。(完)