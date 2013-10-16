全球能源：中国2014年寻求每日从伊拉克进口85万桶原油--伊拉克副总理

标题新闻：西班牙3月消费者物价指数(CPI)终值为上涨2.3%，符合路透调查预估；2月为涨3%
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路透新加坡10月16日 - 伊拉克主管能源事务的副总理Hussain Al-Shahristani周三表示，中国2014年寻求每日从伊拉克进口85万桶原油。
中国与伊拉克今年的年度合约为，每日进口56.8万桶，2012年为52.5万桶。
“伊拉克很幸运，我们收到的进口需求总是高于我们实际能供应的...迄今为止我们收到的中国公司的进口需求约为每日85万桶，可能还会有更多。”他说。
他表示，伊拉克已经完成对南部石油终端的维护，本月出口将恢复至每日250-260万桶。(完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
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但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
0640 GMT * 英镑/美元周二收在日线云区和10日移动均线上方，令走势转为上行 * 从30日移动均线拉起的升势，料推动汇价重返30日波林格区间上缘水准1.2628 * 200日移动均线构成的阻力位接近此处，在1.2633 * 1.2494/95是周二/周三高点，高于10日移动均线切入位1.2469，目前已经成为支撑 * 空头失势，停止单设在1.2615 * 英镑/美元日线图：http://reut.rs/2onLt2V (编译 高琦 审校 张明钧)