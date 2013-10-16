全球能源：中国2014年寻求每日从伊拉克进口85万桶原油--伊拉克副总理

中国与伊拉克今年的年度合约为，每日进口56.8万桶，2012年为52.5万桶。

“伊拉克很幸运，我们收到的进口需求总是高于我们实际能供应的...迄今为止我们收到的中国公司的进口需求约为每日85万桶，可能还会有更多。”他说。