国际油市: 伊拉克南部石油日出口量降至96万桶,因天气恶劣

路透巴格达1月13日 - 据一位航运消息人士周日透露,因受恶劣天气影响,伊拉克巴斯拉(Basra)港口原油日出口量由周六的235万桶降至96万桶.

该消息人士称:"周日海湾地区的大风天气使得完成装载的船只无法离港."

伊拉克从其位于波斯湾的南部港口出口大量原油,但恶劣天气和技术问题使得出货量难以保持稳定.该国是石油输出国组织(OPEC)的成员国.

伊拉克11月石油日出口量为262万桶,12月降为234万桶,因天气条件严酷且波斯湾内一单点系泊浮动码头出现技术故障.

伊拉克国有南部石油公司(SOC)的一位官员表示:"恶劣天气条件是可能影响本月石油日均出口量的主要因素之一.可以预测,1月出口量也会偏低..."