国际油市: 伊拉克南部石油日出口量降至96万桶,因天气恶劣

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透巴格达1月13日 - 据一位航运消息人士周日透露,因受恶劣天气影响,伊拉克巴斯拉(Basra)港口原油日出口量由周六的235万桶降至96万桶.
该消息人士称:"周日海湾地区的大风天气使得完成装载的船只无法离港."
伊拉克从其位于波斯湾的南部港口出口大量原油,但恶劣天气和技术问题使得出货量难以保持稳定.该国是石油输出国组织(OPEC)的成员国.
伊拉克11月石油日出口量为262万桶,12月降为234万桶,因天气条件严酷且波斯湾内一单点系泊浮动码头出现技术故障.
伊拉克国有南部石油公司(SOC)的一位官员表示:"恶劣天气条件是可能影响本月石油日均出口量的主要因素之一.可以预测,1月出口量也会偏低..."
作为伊拉克最主要的原油出口点,南部地区石油出口量一直稳定增长,正逐步接近伊拉克几十年来出口量的最高位.(完)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。