全球能源：伊拉克南部出口终端石油出口接近记录高位，未受动荡影响

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透伦敦6月23日 - 根据装载数据及行业消息，伊拉克南部出口终端6月的石油出口逼近记录高位，尽管受到逊尼派伊斯兰叛乱分子的袭击，而且伊拉克西北部和中部大部分地区落入这些叛乱分子之手。
虽然伊拉克政府采取行动加强安保，但石油巨头艾克森美孚 和BP 撤离部分员工，情势的发展促使人们担心伊拉克原油出口可能会放缓。
伊拉克官员表示，生产该国90%石油的南部地区完全不受伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)的威胁。随着政府军败退，ISIL已经在一周时间里占领了伊拉克北部的大部分地区。
根据路透追踪6月前21天的装运数据，巴斯拉(Basra)和伊拉克南部另一个出口终端日均出口石油253万桶。两位观察出口的业内消息人士的估算值也类似。
“我认为这场动荡不会对巴斯拉产生什么影响。”一家进口伊拉克原油的公司交易员周一表示。“(巴斯拉的)位置非常靠南。”
6月迄今的日均出口量逼近5月所创的2003年以来高位258万桶，但低于伊拉克官员此前计划的6月出口量270万桶。
虽然目前还没有迹象显示南部出口下降，但交易商担心叛乱活动可能影响到伊拉克增产。
“动荡可能会造成拖累--不会影响出口，但产量可能不会增加，”购买伊拉克原油公司的交易员称。(完) (编译 许娜；审校 李婷仪)
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。