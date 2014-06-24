全球能源：伊拉克南部出口终端石油出口接近记录高位，未受动荡影响

路透伦敦6月23日 - 根据装载数据及行业消息，伊拉克南部出口终端6月的石油出口逼近记录高位，尽管受到逊尼派伊斯兰叛乱分子的袭击，而且伊拉克西北部和中部大部分地区落入这些叛乱分子之手。

虽然伊拉克政府采取行动加强安保，但石油巨头艾克森美孚 和BP 撤离部分员工，情势的发展促使人们担心伊拉克原油出口可能会放缓。

伊拉克官员表示，生产该国90%石油的南部地区完全不受伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)的威胁。随着政府军败退，ISIL已经在一周时间里占领了伊拉克北部的大部分地区。

根据路透追踪6月前21天的装运数据，巴斯拉(Basra)和伊拉克南部另一个出口终端日均出口石油253万桶。两位观察出口的业内消息人士的估算值也类似。

“我认为这场动荡不会对巴斯拉产生什么影响。”一家进口伊拉克原油的公司交易员周一表示。“(巴斯拉的)位置非常靠南。”

6月迄今的日均出口量逼近5月所创的2003年以来高位258万桶，但低于伊拉克官员此前计划的6月出口量270万桶。

虽然目前还没有迹象显示南部出口下降，但交易商担心叛乱活动可能影响到伊拉克增产。