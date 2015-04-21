国际油市：伊拉克4月迄今原油日出口量下降，但仍接近纪录高位

路透伦敦4月20日 - 根据装运数据和行业消息人士称，4月迄今伊拉克原油日出口量下滑至292万桶，不过仍接近纪录高位。伊拉克是石油输出国组织(OPEC)第二大产油国。

如果这种情况持续，那么伊拉克4月原油日出口量将略低于3月创下的纪录高位298万桶。伊拉克月度出口再次表现强劲，增添了OPEC主要成员国维持高产量的迹象。

根据路透看到的船运数据和一位消息人士透露，4月1-19日，伊拉克南部终端平均日出口量为250万桶，低于3月的271万桶。但4月迄今北部平均日出口量为42万桶，高于3月的27万桶。

“伊拉克4月出口小幅下降，”一位关注伊拉克原油出口情况的业内消息人士表示，“但仍然很高。”(完)