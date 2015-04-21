国际油市：伊拉克4月迄今原油日出口量下降，但仍接近纪录高位

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
路透伦敦4月20日 - 根据装运数据和行业消息人士称，4月迄今伊拉克原油日出口量下滑至292万桶，不过仍接近纪录高位。伊拉克是石油输出国组织(OPEC)第二大产油国。
如果这种情况持续，那么伊拉克4月原油日出口量将略低于3月创下的纪录高位298万桶。伊拉克月度出口再次表现强劲，增添了OPEC主要成员国维持高产量的迹象。
根据路透看到的船运数据和一位消息人士透露，4月1-19日，伊拉克南部终端平均日出口量为250万桶，低于3月的271万桶。但4月迄今北部平均日出口量为42万桶，高于3月的27万桶。
“伊拉克4月出口小幅下降，”一位关注伊拉克原油出口情况的业内消息人士表示，“但仍然很高。”(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22