国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势

路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。

在OPEC和非OPEC产油国磋商减产协议期间，伊拉克曾试图免受该协议的约束。这让外界怀疑该国是否会遵守协议。协议规定伊拉克需减产21万桶/日。

根据路透追踪的装载数据及一名行业消息人士，伊拉克南部2月前15天原油出口量平均为324万桶/日。大多数伊拉克原油从其南部出口。

这较1月小幅下降。两位石油业高管向路透称，1月南部出口降至328万桶/日。伊拉克曾称，南部12月原油出口达到创纪录的351万桶/日。