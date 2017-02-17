国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势

中德关系：关于电动车配额问题，中德两国获得良好进展
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
在OPEC和非OPEC产油国磋商减产协议期间，伊拉克曾试图免受该协议的约束。这让外界怀疑该国是否会遵守协议。协议规定伊拉克需减产21万桶/日。
根据路透追踪的装载数据及一名行业消息人士，伊拉克南部2月前15天原油出口量平均为324万桶/日。大多数伊拉克原油从其南部出口。
这较1月小幅下降。两位石油业高管向路透称，1月南部出口降至328万桶/日。伊拉克曾称，南部12月原油出口达到创纪录的351万桶/日。
数据显示，2月迄今伊拉克北部原油出口量平均为60万桶/日，1月则为远高于60万桶/日。库德地区政府表示，11月出口量为54万桶/日，但还未提供2017年数据。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。