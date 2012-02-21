伊拉克称若霍尔木兹海峡遭关闭 该国石油出口将减少逾半

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透巴格达2月20日电---伊拉克规划部部长Ali al-Shukri周一表示,如果邻国伊朗关闭霍尔木兹海峡的话,伊拉克石油出口能力可能会损失逾半,而且目前并没有可立即弥补缺口的选项.
伊拉克去年日均出口216.5万桶的石油中,有约170万桶是经过霍尔木兹海峡,从巴斯拉港口送至波湾.
"我们担心的是霍尔木兹海峡被关闭,因为这代表伊拉克石油出口能力将减少超过一半,"Ali al-Shukri在接受路透专访时表示.
"我们正试图寻找另一个出口伊拉克石油的替代方案,"Shukri说.伊拉克拥有全球第四大石油储藏量.
Shukri说,伊拉克可以多依赖卡车运出石油,并增加该国北部油管的出口产能,把北部油田所产石油运至土耳其的地中海港口Ceyhan,从目前日均40万桶增加至100万桶.
不过他说,"这两种仓促草率的方法并无法达成我们的出口能力."
Shukri说可以考虑的长期计画是,邀请国外公司重新恢复位於伊拉克和叙利亚巴尼亚斯(Banias)之间的一条油管,该油管已经闲置了大约30年.
但是叙利亚动汤不安,可能没人有立即意愿恢复该油管.叙利亚总统阿萨德压制国内示威行动正日益受人非议,有些国家担心情况会演变成内战.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
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