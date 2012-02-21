伊拉克称若霍尔木兹海峡遭关闭 该国石油出口将减少逾半

路透巴格达2月20日电---伊拉克规划部部长Ali al-Shukri周一表示,如果邻国伊朗关闭霍尔木兹海峡的话,伊拉克石油出口能力可能会损失逾半,而且目前并没有可立即弥补缺口的选项.

伊拉克去年日均出口216.5万桶的石油中,有约170万桶是经过霍尔木兹海峡,从巴斯拉港口送至波湾.

"我们担心的是霍尔木兹海峡被关闭,因为这代表伊拉克石油出口能力将减少超过一半,"Ali al-Shukri在接受路透专访时表示.

"我们正试图寻找另一个出口伊拉克石油的替代方案,"Shukri说.伊拉克拥有全球第四大石油储藏量.

Shukri说,伊拉克可以多依赖卡车运出石油,并增加该国北部油管的出口产能,把北部油田所产石油运至土耳其的地中海港口Ceyhan,从目前日均40万桶增加至100万桶.

不过他说,"这两种仓促草率的方法并无法达成我们的出口能力."

Shukri说可以考虑的长期计画是,邀请国外公司重新恢复位於伊拉克和叙利亚巴尼亚斯(Banias)之间的一条油管,该油管已经闲置了大约30年.

但是叙利亚动汤不安,可能没人有立即意愿恢复该油管.叙利亚总统阿萨德压制国内示威行动正日益受人非议,有些国家担心情况会演变成内战.(完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。