伊拉克调降对亚洲和美国买家的原油官方售价

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透伦敦12月8日 - 伊拉克国家石油营销组织SOMO周一表示，该国已经将下调1月供应亚洲和美国买家的巴士拉轻质油官方售价(OSP)，但小幅上调对欧洲买家的OSP。
上周沙特阿拉伯大幅调降对亚洲和美国买家的原油售价，分析师称此举意在加强对市场份额的争夺，之前沙特在石油输出国组织(OPEC)会议上拒绝支持减产。
SOMO调降1月供应亚洲的巴士拉轻质油OSP，降至每桶较迪拜/阿曼均价贴水4.00美元，12月为贴水2.50美元。
SOMO亦下调1月供应美国的巴士拉轻质油OSP，降至每桶较阿格斯含硫油价格指数(ASCI)贴水0.40美元，12月为贴水0.10美元；但上调供应欧洲的油价，升至每桶较布兰特原油贴水4.35美元，12月为贴水4.45美元。
SOMO还公布了基尔库克原油价格；伊拉克中央政府和库尔德当局上周达成协议后，基尔库克原油将通过库尔德地区政府的独立石油管线，输送到土耳其的地中海港口杰伊汉(Ceyhan)进行出售。
基尔库克原油售价为：供应欧洲的每桶较布兰特原油贴水2.90美元，供应美国的每桶较ASCI升水1.75美元。
今年稍早伊斯兰武装份子破坏了伊拉克北部主要出口管线后，基尔库克原油出口基本停止。根据新的协议，每日将有多达30万桶基尔库克原油出口到杰伊汉。(完)
(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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