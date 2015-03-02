伊拉克石油部长预计油价将反弹至每桶64-65美元

路透巴格达3月1日 - 伊拉克石油部长阿卜杜勒-迈赫迪(Adel Abdel Mehdi)周日表示，全球油价正在逐步反弹，他预计油价将回升至每桶65美元左右。

“我认为油价不会恢复到原先的水平，但预计会反弹至每桶64-65美元，”他在巴格达的新闻发布会上表示。

全球指标布兰特原油价格上周五收于每桶62.58美元，今年1月一度跌至每桶45.19美元，还不到去年年中时价格的一半。

石油输出国组织(OPEC)产油国伊拉克受到油价重挫的冲击，收入大幅下滑；目前该国还要花费巨资，针对伊斯兰国武装人员展开军事行动。伊斯兰国武装已占据了伊拉克北部和西部地区的很大一部分。

伊拉克2月石油收入不足35亿美元，出口量为每日253.5万桶。(完)

(编译 王颖；审校 张荻)

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