独家：石油企业按伊拉克政府要求计划削减2015年在伊开发支出

路透巴格达3月12日 - 伊拉克石油部一名高层官员表示，当局告知石油企业，低油价以及与伊斯兰国(Islamic State)的对抗，令该国在付款上发生困难，随后部分油企已提出大幅削减在伊开发支出。

根据路透记者看到的情况，伊拉克石油部自1月以来连续给皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS、BP(BP.L)以及艾克森美孚 (Exxon Mobil) (XOM.N)等油企发信，说明有必要进行一些改变，以应对“原油价格骤然大跌”的情况。

伊拉克是石油输出国家组织(OPEC)第二大原油出口国，但油价自去年6月触及的每桶115美元一路狂泻，跌破60美元，令该国财政收入锐减；同时，政府还要面对伊斯兰国占据北部与西部省份以及军费开支激增引发的经济危机。

考虑到相当一部分开采成本被转嫁到伊拉克身上，该国石油部呼吁油企修改油田开发计划，考虑推迟新上项目，对于已开工项目，在不增加成本的情况下，尽量延期执行。

石油部表示，油企应该削减“相当百分比”的开发预算，并要求转包商降低成本，以适应“全球新的油价格局”。

石油部在这封2月发出的信件中表示，采取削减举措的同时，应该维持目前产量甚至有所提高，信中要求油企最晚2月底作出回覆。

石油部一名高层官员表示，多数油企已经回覆，其中皇家荷兰/壳牌石油提出的削减规模最大--计划今年投资支出从24亿美元减少至15亿，降幅超过三分之一。

他表示，BP打算从35亿美元调降至32.5亿；Lukoil由23亿下调至21亿；艾克森美孚表示将开发支出维持在18亿美元；Eni尚未回覆。

国际石油公司以签订服务合同的方式在伊拉克南部油田开展业务，原油产量增加则收取固定的美元费用--按这样计算，伊拉克政府在石油收入迅速减少的同时，却要付给石油公司越来越多的服务费用。

“石油部已经打定主意修改同外国公司签订的服务合同，因为油价下跌导致政府出现资金危机。”这位石油部官员说。

“我们不得不承认，当初制定这份合同时过于仓促，没能考虑到油价大跌的影响。”(完)

(编译 陈宗琦；审校 郑茵)

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